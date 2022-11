Marketmind : Présentation Powell point

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pourrait donner le ton du marché pour le reste de l'année mercredi lorsqu'il s'exprimera sur les perspectives économiques et le marché du travail aux États-Unis lors d'un événement à Washington.

Compte tenu de la manière dont les actions ont résisté récemment aux remarques belliqueuses des responsables politiques, aux données économiques inégales et aux manifestations sans précédent en Chine, M. Powell devra peut-être se montrer très belliqueux s'il veut dompter l'esprit animal des investisseurs et obtenir un nouveau resserrement des conditions financières.

Les investisseurs veulent un rallye de fin d'année. La dernière preuve en date a été l'envolée mardi des actions asiatiques et chinoises dans l'espoir que le mécontentement civil en Chine pourrait entraîner un assouplissement des restrictions strictes COVID-19 et une réouverture de l'économie.

Rien n'indique que Pékin penchera dans cette direction, mais c'est clairement ce sur quoi les investisseurs misent. Les actions chinoises ont augmenté de 3 % mardi pour leur quatrième plus forte hausse de l'année, et l'indice MSCI Asie hors Japon a augmenté de 2,4 % pour sa septième meilleure journée de l'année.

Actions chinoises

Et bien que Wall street ait clôturé dans le rouge mardi, l'indice de peur VIX a baissé, signe que les investisseurs sont optimistes quant aux risques de baisse.

Powell et ses collègues seront frustrés par le fait que les conditions financières américaines se sont assouplies ces dernières semaines malgré leur position de plus en plus stricte sur l'inflation. Depuis que Wall street a touché le fond à la mi-octobre, l'indice des conditions financières de Goldman a chuté de près de 100 points de base, principalement grâce au rebond des actions.

Il se peut que Powell ne puisse pas dire grand-chose de plus que ce que ses collègues James Bullard et John Williams ont déjà dit cette semaine, à savoir que les taux devront rester très restrictifs pendant un certain temps et qu'ils ne seront peut-être pas réduits avant 2024.

Pour dire les choses crûment, les investisseurs et les traders ne tiennent pas compte du message, les marchés des taux tablant toujours sur un assouplissement de la Fed d'environ 40 points de base l'année prochaine. Si Powell veut s'attaquer à ce problème, il devra trouver les mots pour faire passer ce message.

Le monde attend.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

- PMI chinois (novembre)

- Inflation en Australie (octobre)

- Le discours de Powell de la Fed