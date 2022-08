Marketmind : Quand les mauvaises nouvelles semblent bonnes

Après une série de rapports sur les bénéfices majoritairement optimistes des deux côtés de l'Atlantique la semaine dernière, les haussiers boursiers voudront maintenant que les données macroéconomiques soient décevantes.

Alors que la Fed a déjà augmenté ses taux d'intérêt de 225 points de base cette année pour lutter contre la pire inflation depuis quatre décennies, des nouvelles économiques décevantes pourraient la forcer à ralentir, soulageant ainsi les marchés nerveux.

La Fed, la Maison Blanche et les économistes affirment tous que l'économie n'est pas en récession si l'on se base sur des mesures plus larges de l'activité, mais les rendements du Trésor évaluent les mauvaises nouvelles.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont chuté de 33 points de base en juillet, marquant la plus forte baisse mensuelle depuis mars 2020.

Alors que le mois d'août débute avec des enquêtes sur la fabrication dans le monde entier, il y a de l'espoir pour les haussiers des obligations et des actions.

Les actions asiatiques ont commencé lundi sur une note faible, l'activité manufacturière de la Chine s'étant contractée de manière inattendue en juillet, les poussées de virus assombrissant les perspectives de la demande.

L'activité manufacturière du Japon a également progressé au rythme le plus faible depuis 10 mois en juillet.

Les perspectives de croissance tiède ont frappé les prix du pétrole après qu'ils aient terminé le mois dernier avec leurs deuxièmes pertes mensuelles consécutives pour la première fois depuis 2020.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont été négociés à la baisse en Asie après que le S&P 500 et le Nasdaq aient affiché leurs plus importants gains mensuels en pourcentage depuis 2020.

Sur le front des entreprises, le titan bancaire HSBC a cherché à séduire les investisseurs avec un objectif de rentabilité plus élevé et des perspectives de dividendes haussières, tout en repoussant une proposition de son actionnaire principal visant à diviser la plus grande banque d'Europe.

Pendant ce temps, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a entamé sa tournée de quatre pays asiatiques, mais n'a pas mentionné Taïwan, alors qu'on s'attend à ce qu'elle visite l'île autonome revendiquée par la Chine.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés lundi :

Données économiques : PMI final de juillet dans le monde entier, ventes au détail de juin en Allemagne, ISM (fabrication) de juillet aux États-Unis.

Principaux résultats : HSBC, AXA et Heineken

L'activité manufacturière de la Chine se contracte de manière inattendue en juillet alors que le COVID s'emballe -

Evergrande propose une solution pour la restructuration de sa dette alors que la crise immobilière s'aggrave en Chine.