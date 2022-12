Marketmind : Quand les mauvaises nouvelles sont des mauvaises nouvelles

Deux pas en avant, un pas en arrière.

Ce que les marchés asiatiques ont gagné récemment grâce à l'inclinaison dovish du président de la Fed, Jerome Powell, et aux espoirs de réouverture de la Chine risque d'être récupéré par les craintes que les taux d'intérêt américains et mondiaux doivent continuer à augmenter plus que ce qui est prévu actuellement.

Ces craintes sont suscitées par des données économiques solides ou des signaux faucons de la part d'autres responsables politiques, les deux ayant été manifestes au cours des dernières 24 heures. Si cela doit continuer, le rallye de fin d'année ne se fera pas en ligne droite.

Comme prévu, la banque centrale australienne a augmenté les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage pour atteindre son plus haut niveau en 10 ans mardi, et a déclaré qu'un resserrement supplémentaire était nécessaire. Les investisseurs cherchaient un signe qu'elle pourrait bientôt faire une pause, mais rien ne s'est produit.

Les actions australiennes ont chuté de 2,5 % et l'indice boursier MSCI Asia ex-Japan de 1,2 %, sa plus forte baisse depuis plus de deux semaines. Le prochain rendez-vous de mercredi est la Banque de réserve de l'Inde, qui devrait ralentir le rythme des hausses de taux à 35 points de base au lieu de 50.

Les principaux indicateurs économiques et politiques de l'Inde :

Bien sûr, le sentiment des investisseurs peut aussi être aigri par les bonnes vieilles craintes de croissance. C'est ce qui a été à l'origine de la chute des marchés américains de mardi, après que deux des plus grands titans de Wall street aient lancé des avertissements sur la récession de 2023.

Certains jours, les investisseurs considèrent la faiblesse de l'activité à travers le prisme "les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles", en pariant que les données faibles empêcheront les banques centrales de trop augmenter les taux. D'autres jours, les mauvaises nouvelles sont juste de mauvaises nouvelles et mardi était l'un d'entre eux - les obligations ont bondi et le pétrole a chuté à son plus bas niveau depuis la première semaine de l'année.

L'indice MSCI World a enregistré sa plus forte baisse depuis début octobre et a maintenant chuté trois jours de suite, ce qui ne s'était pas vu non plus depuis deux mois.

C'est sur ce ton que les marchés asiatiques ouvriront probablement mercredi, la décision sur les taux de la RBI ainsi que les données sur le commerce chinois et le PIB australien étant susceptibles de déterminer les premières orientations.

La mauvaise nouvelle sera-t-elle une mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle une bonne nouvelle, ou la mauvaise nouvelle une bonne nouvelle et la bonne nouvelle une mauvaise nouvelle ?

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Inde

- PIB de l'Australie (T3)

- Commerce de la Chine (novembre)