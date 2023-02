Marketmind : Quel atterrissage ?

Oubliez l'atterrissage en douceur, les actions semblent parier sur un non-atterrissage de l'économie américaine : un état sublime où une croissance régulière et un faible taux de chômage peuvent coexister avec un ralentissement de l'inflation et des taux d'intérêt plus élevés.

Cela expliquerait au moins la résilience des actions face aux données spectaculaires sur la vente au détail aux États-Unis et la hausse des rendements du Trésor à 10 ans, qui ont atteint des sommets de sept semaines. Après un plongeon initial, Wall street s'est redressée à la clôture et les contrats à terme ont depuis légèrement augmenté, entraînant dans leur sillage les marchés asiatiques.

Étant donné que les ventes au détail représentent 35 % des dépenses de consommation, le bond de janvier a fait grimper l'estimation du PIBNow de la Fed d'Atlanta à 2,4 % pour le premier trimestre. Il s'agit d'une divergence marquée par rapport au consensus Blue Chip qui prévoyait une forte contraction pour le trimestre.

Réagissant à la série de meilleures données, Goldman Sachs a réduit la probabilité d'une récession américaine au cours des 12 prochains mois de 35% à 25%. "La croissance de l'activité semble rester positive mais inférieure au potentiel, ce qui maintient le rééquilibrage de l'offre et de la demande sur la bonne voie", telle est la conclusion de Goldman.

En Asie, le fait que le plus grand déficit commercial mensuel jamais enregistré soit passé sans un murmure témoigne de l'indifférence des marchés à l'égard des données économiques japonaises.

Le déficit de 3,49 trillions de yens, soit 26 milliards de dollars, reflète la hausse des coûts d'importation du charbon, du GNL et du pétrole, combinée à une baisse des exportations de voitures, de pièces automobiles et d'équipements de fabrication de puces vers la Chine.

Cela a porté le déficit sur 12 mois à un montant stupéfiant de 174 milliards de dollars, soulignant le transfert continu de la richesse des nations manufacturières vers les producteurs de ressources.

Ce flux d'argent à l'étranger est une autre raison pour laquelle le yen est toujours aussi faible, malgré tous les discours sur la fin éventuelle de l'argent super facile par la Banque du Japon.

À ce propos, Kazuo Ueda, le candidat du gouvernement au poste de gouverneur de la BOJ, se présentera à une audience de confirmation au parlement le 24 février.

Les marchés espèrent qu'Ueda clarifiera sa position sur l'échelle dovish/hawkish, ou au moins proposera un indice sur la durée de la maîtrise de la courbe des taux. Les investisseurs pensent manifestement que ses jours sont comptés étant donné que les rendements à 10 ans sont cloués au plafond de 50 points de base depuis une semaine environ.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

- Les orateurs des banques centrales sortent en masse, notamment Panetta, Nagel, Lane, Makhlouf et Guindos de la BCE ; Pill, l'économiste en chef de la BoE ; et les responsables des banques centrales du Canada, de Norvège et de Suède. Parmi les intervenants de la Fed figurent Mester, Cook et Bullard.

- Les données américaines comprennent l'IPP de janvier, les mises en chantier, les demandes d'allocations chômage et l'indice Philly Fed

(1 $ = 133,6400 yens)