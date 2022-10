Marketmind : Quel beau gâchis

Mardi, les investisseurs poussaient un soupir de soulagement, même si le FMI a réduit ses perspectives de croissance mondiale, a averti que "le pire est encore à venir" et a souligné les risques importants pour la stabilité financière mondiale.

Wall street était encore sur la voie du redressement mardi, même si la Banque d'Angleterre est intervenue sur le marché des obligations indexées sur l'inflation, et que Loretta Mester, chef de la Fed de Cleveland, a déclaré que la politique monétaire doit rester restrictive "pendant un certain temps" pour faire baisser l'inflation.

Mais lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington, le chef de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré aux fonds de pension britanniques qu'ils avaient trois jours pour équilibrer leurs positions avant que la BoE ne se retire du marché. Pas de si, pas de mais.

Wall street a chuté et la livre sterling s'est effondrée.

Pour l'Asie mercredi, deux événements clés soulignent les défis auxquels sont confrontés les économies, les décideurs politiques et les investisseurs.

La Banque de Corée devrait augmenter les taux d'intérêt de 50 points de base pour atteindre le niveau le plus élevé de la décennie, soit 3,00 %, sa dernière mesure visant à réduire l'inflation, qui a atteint son plus haut niveau en 24 ans, et à faire remonter le won de son plus bas niveau en 13 ans par rapport au dollar.

En Inde, pendant ce temps, les chiffres devraient montrer que l'inflation a augmenté le mois dernier pour atteindre 7,3 %, se rapprochant ainsi du sommet de 7,8 % atteint en avril. La roupie est encore plus enfoncée dans le bourbier que le won - cette semaine, elle a atteint un plancher record de 82,82 par dollar.

La BoK et la Reserve Bank of India sont toutes deux intervenues sur les marchés des changes cette année pour soutenir leurs taux de change. Elles - et d'autres - pourraient devoir en faire plus, ce qui augmente le risque que les banques centrales se débarrassent davantage de leurs bons du Trésor américain.

Développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

Décision sur les taux d'intérêt en Corée du Sud

Japon Tankan activité manufacturière, services (octobre)

Commandes de machines au Japon (août)

Inde : inflation (septembre)

Production industrielle en Inde (août)

Réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington

Réunion des ministres des finances et des banquiers centraux du G20

Procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed du 20 au 21 septembre

Kashkari, Barr et Bowman prennent la parole.

