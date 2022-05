Marketmind : Quels gains à la rescousse ?

Les traders ont vendu le dernier rallye, et sauvagement, faisant basculer les actions mondiales au bord de la confirmation d'un modèle de marché baissier. Et la crainte derrière cette déroute est que le soutien que les solides bénéfices ont fourni jusqu'à présent contre la pression de la hausse des taux commence à s'amenuiser.

Les détaillants à grande surface de Wall Bourse ont montré au monde entier à quel point l'inflation et les problèmes de chaîne d'approvisionnement peuvent être douloureux, tout en ajoutant aux inquiétudes que le consommateur américain qui alimente la première économie mondiale pourrait ne pas être en aussi bonne forme que prévu. Cela a poussé les investisseurs à se précipiter vers la sortie.

Le S&P 500 a chuté de 4 %, sa plus forte baisse depuis juin 2020, alors que le géant de la vente au détail Target a chuté de 25 % après avoir averti que ses marges seraient affectées par la hausse des coûts du carburant et du fret. La veille, son rival Walmart a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices.

L'humeur maussade s'est répandue en Asie et l'Europe semble également prête à étendre les pertes de mercredi, bien que le dollar, valeur refuge, se soit détendu et que les devises plus risquées comme l'Aussie aient bondi lorsque Shanghai a présenté des plans pour mettre fin à la fermeture du COVID.

Entre-temps, des signes précoces de "capitulation" parmi les traders de détail sont apparus, selon Vanda Research, qui a cité des échanges d'options de vente proches de sommets et des actifs nets de Charles Schwab subissant des sorties de fonds pour la première fois depuis 2020.

Dans ce contexte, l'énergie et les matières premières figurent parmi les rares havres de sécurité. Le pétrole brut Brent augmente de 1 % et repasse au-dessus de 110 $, et l'indice européen de l'énergie a atteint un nouveau sommet de trois ans mercredi, échappant ainsi à l'assaut des marchés boursiers.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés jeudi :

* Les exportations japonaises ont étendu leurs gains à deux chiffres pour un troisième mois consécutif en avril. * Le coin du speaker : Christina Segal-Knowles, responsable des marchés financiers et de l'infrastructure de la BoE, Luisde Guindos, vice-président de la BCE * Réunions des banques centrales : Afrique du Sud, Egypte, Philippines * Demandes initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis/indice de la Fed de Philadelphie * Vente aux enchères de TIPS à 10 ans aux Etats-Unis * Résultats financiers : Generali, Investec, Royal Mail, Kohl's