Marketmind : Qui veut être banquier central ?

Une hausse d'un demi-point des taux d'intérêt de la Fed américaine a toujours été une affaire réglée pour mercredi, mais avec l'inflation annuelle qui augmente au rythme le plus rapide depuis 1981, les attentes sont de plus en plus grandes pour un mouvement de 75 points de base, soit ce mois-ci, soit lors d'une des prochaines réunions de la banque.

Les rendements du Trésor à deux ans ont ainsi atteint leur plus haut niveau depuis 15 ans, à près de 3,2 %, après avoir augmenté de 40 points de base la semaine dernière. Le dollar est remonté à des sommets de quatre semaines.

Mais la combinaison de l'inflation et de l'action de la banque centrale resserre les vis sur l'économie, faisant tomber le moral des consommateurs américains à un niveau record au début du mois de juin.

Avec la courbe de rendement du Trésor à 2 ans/10 ans de nouveau en voie d'inversion, les avertissements de récession clignotent.

La Fed n'est pas la seule en ville cette semaine, avec des réunions politiques prévues en Grande-Bretagne, au Japon et en Suisse. La Banque d'Angleterre, en particulier, a du pain sur la planche, après que les données de lundi ont montré que le PIB s'est contracté en avril.

Une inflation de près de 10 % (exacerbée par la faiblesse de la livre sterling) obligera la Banque d'Angleterre à s'en tenir à ses plans de relèvement des taux de 25 pb jeudi, mais naviguer dans le dilemme inflation-croissance pourrait s'avérer plus délicat qu'ailleurs.

Étant donné que l'angoisse de l'inflation a transformé les décideurs politiques jusqu'alors pessimistes en faucons, d'autres surprises peuvent se profiler ; la Banque nationale suisse peut décider jeudi qu'il est temps de faire un virage hawkish et la Suède peut annoncer une hausse des taux d'un demi-point vendredi.

Et le Japon ? Le yen est à son plus bas niveau depuis 24 ans, au-delà de 135,20 par dollar, malgré la déclaration conjointe du gouvernement et de la banque centrale de la semaine dernière qui a fait naître des attentes d'intervention sur la monnaie.

Ce qui permettrait vraiment d'endiguer la baisse du yen, c'est une ligne plus souple de la Banque du Japon sur le contrôle de la courbe des taux.

Mais il n'y a pas encore de tel pivot ; la BOJ prévoit d'acheter 500 milliards de yens (3,70 milliards de dollars) d'obligations d'État mardi pour maintenir les rendements à 10 ans à 0,25 point de pourcentage autour de 0 %.

Ajoutez à cela la nouvelle épidémie "féroce" de COVID-19 de Pékin et la récession mondiale semble de plus en plus être une affaire réglée.

Les actions européennes et américaines s'annoncent moroses et les actions mondiales sont au plus bas depuis trois semaines.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés lundi :

- Le pétrole chute, effrayé par l'avertissement de Beijing COVID et l'inflation

-Le président français Emmanuel Macron a un avantage très mince sur la gauche, selon les premières élections parlementaires.

-Les responsables politiques de la BCE, Robert Holzmann et Luis de Guindos, s'expriment.