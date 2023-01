Marketmind : RIP YCC ?

La principale surprise en Asie a été fournie par un rapport du journal Yomiuri selon lequel la Banque du Japon examinera les effets secondaires de son contrôle de la courbe des taux (YCC) lors d'une réunion politique la semaine prochaine et pourrait prendre des mesures supplémentaires pour corriger les distorsions sur le marché.

Cela fait probablement référence au fait que les rendements à 10 ans sont restés bloqués au nouveau plafond YCC de 0,5 % pendant quatre sessions, même si la BOJ a été occupée à acheter des obligations en masse pour les faire baisser.

Le moment de la révision a été une surprise, car le marché avait pensé que la BOJ attendrait que le gouverneur Haruhiko Kuroda prenne sa retraite en avril avant de prendre des mesures importantes. Mais le marché avait également pensé la même chose le mois dernier lorsque la banque centrale avait trompé tout le monde en élargissant sa fourchette de taux d'intérêt.

Il est clairement difficile d'avoir un objectif crédible pour les rendements à 10 ans de zéro lorsqu'ils se négocient tous les jours à 0,5 %, et le simple fait d'acheter encore plus de dette n'est pas susceptible de résoudre ce problème.

La BOJ pourrait relever l'objectif à, disons, 0,5 % et relever la fourchette de négociation à 0-1,0 %, mais les marchés y verraient probablement une capitulation et amèneraient immédiatement les rendements au nouveau plafond.

Cette FACTBOX présente d'autres options.

Quelle que soit la décision, le temps presse pour la CJC et peut-être même pour des taux négatifs au Japon. Cela constituerait un événement sismique pour les obligations, étant donné que le Japon a servi de point d'ancrage aux rendements mondiaux, tout en encourageant les investisseurs japonais à transférer des fonds à l'étranger.

Toute inversion de ces flux pourrait entraîner une nouvelle hausse du yen, une des raisons pour lesquelles le dollar a perdu 0,6 % jusqu'à présent aujourd'hui à 131,63.

L'autre événement majeur en Asie a été la publication de l'indice des prix à la consommation de la Chine pour le mois de décembre, qui est ressorti largement conforme aux attentes à 1,8 % en glissement annuel, faisant de la Chine l'un des rares pays au monde à ne pas avoir de dragon de l'inflation sur le dos.

En effet, les prix à la production ont surpris à la baisse avec une baisse de 0,7 % en glissement annuel, le troisième mois de baisse et un monde loin de la hausse annuelle de 10,3 % observée en décembre 2021. Avec la réouverture qui se poursuit à un rythme soutenu, les goulets d'étranglement de l'offre qui s'estompent et les coûts d'expédition qui plongent, la Chine peut encore redevenir un exportateur de désinflation, du moins pour les prix des marchandises.

Quant à l'IPC américain, le marché est clairement évalué pour un résultat dovish, il y a donc un certain risque de déception. Les prévisions médianes sont de 6,5 % pour l'indice global et de 5,7 % pour l'indice de référence, et il s'agit de l'un de ces cas où un résultat de seulement 0,1 point de pourcentage de part et d'autre pourrait faire ou défaire le récent rallye des obligations.

Autres développements clés qui pourraient influencer les marchés jeudi :

- Les discours de Harker, Barkin et Bullard de la Fed.

- Les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis devraient augmenter de 215 000, avec des demandes continues à 1,705 million.