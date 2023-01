Marketmind : Ras-le-bol ? Carrément

Si les marchés asiatiques s'inspirent vendredi de la chute de Wall street jeudi, ils succomberont probablement à une prise de bénéfices sur ce qui a été un début d'année plutôt positif.

Mais la surperformance relative pourrait ne pas durer. La morosité croissante entourant la Fed et sa position "plus élevée pour plus longtemps" sur les taux d'intérêt va sûrement s'étendre à l'Asie - probablement bientôt, en fonction des dernières données sur l'emploi aux États-Unis.

Le rapport sur les emplois non agricoles de décembre, qui sera publié vendredi, arrive à la fin d'une semaine au cours de laquelle des données étonnamment solides sur le marché du travail américain ont poussé à la hausse les prévisions de taux de la Fed, même si l'activité économique continue de crier au ralentissement, voire à la récession.

Emplois non agricoles aux États-Unis - chiffres réels contre prévisions :

Attentes de réduction des taux de la Fed en 2023 :

Le taux final implicite de la Fed, selon les contrats à terme sur les taux "SOFR", est de nouveau supérieur à 5 % pour la première fois en un mois, et le nombre de baisses de taux prévues d'ici la fin de l'année est tombé à 33 points de base, son plus bas niveau depuis deux mois.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont en passe de connaître leur cinquième baisse hebdomadaire consécutive - la plus longue série de pertes depuis avril-mai de l'année dernière - marquant une sous-performance significative par rapport au reste du monde et à l'Asie en particulier.

L'indice MSCI Asia ex-Japan a atteint un sommet de quatre mois jeudi. Il, les actions chinoises et les valeurs technologiques de Hong Kong sont tous fermement dans le vert pour la semaine - HK tech est en hausse de près de 9% - donc les traders peuvent penser qu'il est prudent de s'équiper un peu avant le rapport sur les salaires.

Surveillez également les marchés des changes - le dollar est en hausse de 1,5 % jusqu'à présent cette semaine, en voie de réaliser sa meilleure semaine depuis septembre. Bien sûr, un dollar plus élevé, des rendements du Trésor américain en hausse et des conditions financières américaines plus strictes ne constituent jamais un bon panorama pour les marchés émergents.

Sur le front des données locales, l'événement principal est l'inflation taïwanaise pour décembre.

Trois développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

- Emplois non agricoles aux États-Unis (décembre)

- Les Fed's Cook, Bostic, Barkin et George prennent tous la parole.

- Inflation flash de la zone euro (décembre)