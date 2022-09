Marketmind : Recul du dollar

Tout à coup, le dollar américain est sur la sellette.

Après un mois de gains incessants jusqu'à ses plus hauts niveaux depuis des décennies, l'indice DXY du dollar a reculé de plus de 1 % vendredi et était en passe de subir sa plus grande perte quotidienne depuis début août.

Peut-être s'agit-il simplement d'écume, les spéculateurs enregistrant des profits sur des mouvements déjà extrêmes.

Mais d'autres obstacles importants se dressent.

Le Japon menace d'agir - peut-être en achetant sur le marché ouvert - pour arrêter la chute précipitée du yen, le chef de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, étant le dernier à intervenir.

Et les banques centrales européennes s'alignent sur la position anti-inflationniste de la Réserve fédérale en procédant à des hausses de taux d'intérêt de 0,75 point de base, la directrice de la BCE, Christine Lagarde, citant explicitement la force du dollar comme un facteur aggravant. La Banque d'Angleterre fera probablement de même la semaine prochaine, notamment en raison de l'inquiétude suscitée par la chute de la livre sterling à son plus bas niveau depuis 37 ans au cours de la semaine.

Les rendements des obligations européennes à deux ans ont augmenté, tandis que la prime de rendement des États-Unis à deux ans par rapport à ses partenaires du G7 s'atténue.

Cependant, au moment où tout le monde se lance dans une frénésie faucon, l'espoir d'un revirement de la situation de l'inflation se fait jour. Et les marchés boursiers du monde entier se sont redressés alors que la semaine touche à sa fin.

Des interventions sur les prix de l'énergie, des plafonds de prix, des subventions et des refroidisseurs de la demande sont en préparation en Europe, le sauvetage de l'énergie en Grande-Bretagne devant retirer jusqu'à 5 points de pourcentage du taux d'inflation maximal dans ce pays.

Réunis séparément avant la réunion des ministres des finances de l'Union européenne à Prague, les ministres français et allemand des finances ont soutenu la décision de la BCE et se sont engagés à collaborer pour aider les ménages et les entreprises à surmonter le choc énergétique et la période de forte inflation.

Les ministres européens de l'énergie se réuniront à Bruxelles pour discuter du plafonnement des prix du pétrole et du gaz et d'autres mesures spécifiques.

Bien que les prix du pétrole brut aient tenté de reprendre pied au-dessus de 90 dollars le baril vendredi, ils restent en baisse de 28 % par rapport aux sommets de la mi-juin.

Et une autre indication du relâchement de la pression sur les prix a été le ralentissement du taux d'inflation de la Chine plus que prévu le mois dernier, alors que son économie se débat avec les blocages du COVID.

Alors que les marchés financiers s'attendent maintenant à une autre baisse mensuelle de l'indice principal des prix à la consommation américains d'août la semaine prochaine, la combinaison de l'action de la banque centrale, de l'allégement des prix de l'énergie et des craintes de récession s'inscrit.

À seulement 2,3 %, les prévisions d'inflation à deux ans intégrées au marché du Trésor américain sont à leur plus bas niveau en 18 mois, tandis que les prévisions d'inflation à 5 ans reviennent vers 2,5 % pour la première fois depuis la mi-juillet.

Et malgré toute la rhétorique dure, les décideurs de la Fed conservent leurs espoirs d'un "atterrissage en douceur".

"Nous pensons pouvoir éviter le genre de coûts sociaux très élevés que Paul Volcker et la Fed ont dû mettre en jeu" dans les années 1980, a déclaré jeudi le président de la Fed, Jerome Powell.

Toute once d'optimisme est la bienvenue. Le décompte hebdomadaire des flux de fonds communs de placement de Bank of America a montré que les fonds d'actions américaines subissaient leur plus grande sortie hebdomadaire en près de trois mois, les valeurs technologiques subissant leur plus grande sortie depuis 2019.

Les principaux développements qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard mercredi :

* Les ministres de l'énergie de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles ; Les ministres des finances de la zone euro se réunissent à Prague.

* Christopher Waller, membre du conseil d'administration de la Fed, Esther George, chef de la Fed de Kansas City, Charles Evans, chef de la Fed de Chicago, prennent tous la parole.

* La Fed publie les comptes financiers trimestriels des États-Unis

GRAPHIQUE : Écarts de rendement à 2 ans du G7 par rapport aux États-Unis https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/xmpjoabywvr/One.PNG

GRAPHIQUE : Flux de fonds : Actions mondiales, obligations et marché monétaire https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjvqkrnazvx/Fund%20flows-%20Global%20equities%20bonds%20and%20money%20market.jpg