Marketmind : Respirer après une semaine tumultueuse

Les marchés asiatiques démarrent la semaine de négociation lundi, les investisseurs étant probablement encore sous le choc de ce qui a été l'une des semaines les plus dramatiques de l'histoire récente des marchés.

La semaine à venir ne sera sûrement pas aussi volatile.

Pour rappel, les chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'octobre, plus faibles que prévu, ont déclenché jeudi une réévaluation spectaculaire de la politique de la Fed pour l'année prochaine, faisant chuter le dollar et alimentant un énorme rallye des actions, des actifs à risque et des obligations.

Le rendement du Trésor à deux ans a plongé de 30 points de base vendredi, sa plus forte baisse depuis 2008 ; le Nasdaq a augmenté de 8 % sur la semaine ; et le dollar a baissé de 4 %, ce qui constitue étonnamment sa quatrième plus forte baisse hebdomadaire depuis le début de l'ère des taux de change flottants, il y a plus de 50 ans.

Le Dollar Index connaît sa quatrième plus forte baisse hebdomadaire de tous les temps

Oh, et comme si cela ne suffisait pas, l'univers de la crypto a été plongé dans un chaos total après l'effondrement dramatique de plusieurs milliards de dollars de la bourse de crypto-monnaies FTX et la chute en disgrâce de son fondateur de 30 ans, Sam Bankman-Fried.

Si les investisseurs peuvent dézoomer un peu et mettre de côté le cirque de la crypto, ils peuvent considérer que la semaine dernière a effectivement marqué un changement fondamental : l'inflation a atteint son sommet, la Fed et les autres banques centrales ne resserreront pas autant leur politique monétaire et le dollar s'est retourné.

Une analyse plus baissière pourrait également noter que l'année prochaine sera probablement marquée par une récession dans une grande partie du monde, car l'impact décalé du récent resserrement se fait enfin sentir. Un ralentissement de l'inflation et un resserrement moins agressif ne signifient pas nécessairement que les actifs risqués se portent bien.

Alors que les participants au marché se regroupent, réévaluent et se repositionnent, la semaine à venir est remplie du flux habituel de données économiques et de discours des responsables politiques.

Il y a aussi la rencontre en tête-à-tête entre le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping au sommet du G20 à Bali lundi. On peut dire que les relations entre les deux superpuissances sont glaciales, donc tout signe de dégel pourrait s'ajouter au sentiment positif du marché qui s'est répandu la semaine dernière.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

La rencontre Biden-Xi

Inflation en Inde (octobre)

Discours de Mme Brainard de la Fed