Marketmind : Respirez

Les marchés retiennent leur souffle pour une semaine où les banques centrales pourraient commencer à prendre des chemins divergents.

Les marchés chinois sont rentrés de la pause du Nouvel An lunaire avec un peu d'hésitation plutôt qu'avec une explosion [.SS] et le vent qui remplissait les voiles d'une humeur positive plus large s'est calmé alors que les décisions sur les taux aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni nous attendent.

Pour l'instant, le verre des investisseurs est à moitié plein, les traders tablant sur une hausse de 25 points de base de la Réserve fédérale et espérant entendre Jerome Powell parler d'un pic des taux.

L'"indice de peur" de Wall street - l'indice de volatilité VIX - est passé vendredi sous la barre des 18,0 pour la première fois depuis plus d'un an, et, peut-être un peu sous le radar, la volatilité du marché obligataire américain est maintenant à son plus bas niveau depuis juin dernier.

Mais les échanges prudents de lundi mettent en lumière les nerfs. Les bénéfices des entreprises technologiques constituent un test d'humeur aux États-Unis cette semaine.

La Banque centrale européenne semble également envisager une hausse de 50 points de base, ce qui contribue à maintenir l'euro près de ses plus hauts niveaux sur neuf mois, tandis que la Banque d'Angleterre est également attendue à 50 points de base.

En Asie, les marchés ont légèrement glissé, les contrats à terme américains ont baissé de 0,4 % et le commerce des devises est resté sinistrement calme.

Le journal Nikkei a rapporté que Renault allait réduire sa participation dans Nissan à 15 %, tandis que ce dernier investirait dans l'activité VE de Renault.

Les actions de la société indienne Adani Enterprises ont grimpé de 6 % lundi, mais plusieurs autres sociétés du groupe Adani ont plongé pour la troisième journée consécutive, le groupe repoussant les critiques d'un vendeur à découvert américain. Les choses ne se sont pas bien passées pour les investisseurs dans d'autres entreprises ciblées par Hindenburg.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

- PIB de l'Allemagne (T4)

- Indicateurs de sentiment de la zone euro (janvier)