Marketmind : Roi dollar, tu règnes en maître

Celui qui a inventé l'expression "dollar roi" avait certainement une bonne raison de le faire et le trading des devises cette semaine ne fait que confirmer que l'épithète est vraie.

Avec des risques de récession élevés, le billet vert apparaît comme une valeur refuge ultime pour les investisseurs.

Et les victimes de la flambée du dollar ? Comptons-les : l'euro se rapproche rapidement de la parité, même s'il se maintient ce matin au-dessus de son plus bas niveau depuis 20 ans en Europe. Le yen a chuté à ses plus bas niveaux depuis plus de 20 ans, la livre sterling est proche de son plus bas niveau depuis mars 2020 et le rouble russe a glissé de 16 % cette semaine.

Jusqu'à ce que la Réserve fédérale montre des signes de ralentissement de son cycle agressif de hausse des taux, peu de choses vont changer. Le procès-verbal de la réunion de juin de la Fed, publié mercredi en fin de journée, le FOMC a confirmé le passage à la priorité de la stabilité des prix sur le plein emploi.

Il n'est donc pas étonnant que les rendements du Trésor aient grimpé en flèche mercredi et que la courbe des rendements, mesurée par l'écart entre les rendements des obligations à deux et à dix ans, continue de s'enfoncer en territoire inversé.

C'est un signe que les marchés obligataires soupçonnent des hausses de taux agressives pour maîtriser l'inflation, ce qui augmente le risque que la plus grande économie du monde bascule dans une récession.

L'angoisse de la récession persiste entre-temps, les actions mondiales étant prises entre les inquiétudes concernant la croissance et le soulagement qu'un ralentissement pourrait empêcher une forte hausse des coûts d'emprunt.

Les actions asiatiques ont légèrement augmenté par rapport aux flux de deux mois et les actions européennes et les contrats à terme sur actions américaines sont plus fermes.

Les données américaines ADP sur la masse salariale, qui seront publiées plus tard, seront probablement au centre de l'attention avant le rapport sur les emplois non agricoles de vendredi.

Au Royaume-Uni, les marchés ont maintenant intégré les turbulences politiques, mais les gros titres continuent de retenir l'attention alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson défie la pression pour démissionner et fait face à une rébellion croissante au sein de son parti au pouvoir.

Et c'est peut-être une raison de plus pour ne pas s'intéresser à la livre sterling en ce moment et jouer la sécurité en restant fidèle au dollar.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés jeudi :

- Le Russe Serge Lavrov participe à la réunion de deux jours des ministres des affaires étrangères du G20.

- Le président de Saint-Louis, James Bullard

- La BCE publie le procès-verbal de la réunion du 9 juin

- Selon Halifax, les prix des logements au Royaume-Uni ont augmenté de 13 % au cours des 12 mois précédant le mois de juin.

- La production industrielle allemande augmente moins que prévu en mai - Reuters

- US ADP payrolls/Trade (exports/imports)/initial jobless

- Réunions des banques centrales : Argentine, Pologne, Pérou, Sri Lanka, Serbie