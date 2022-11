Marketmind : Sans peur ?

Alors que les marchés obligataires signalent furieusement une récession imminente, les marchés boursiers semblent soudainement sans crainte.

L'indice de volatilité implicite des actions de Wall Street, appelé "indice de peur", est tombé mardi à son plus bas niveau depuis août. À seulement 21, l'indice est inférieur à la médiane des 12 derniers mois et représente presque la moitié des sommets atteints plus tôt dans l'année.

Compte tenu de l'inversion croissante de la courbe de rendement du Trésor américain de 2 à 10 ans, qui est la plus négative depuis 22 ans, ce qui est généralement un signe avant-coureur de récession, le calme apparent du marché boursier est déroutant. Et il n'y a pas que les États-Unis, l'inversion équivalente de la courbe des taux en Allemagne a atteint son niveau le plus profond depuis 2008.

Certains analystes estiment que le positionnement sur le marché boursier est déjà si faible et que les portefeuilles sont tellement sous-pondérés en actions que la demande de protection contre la baisse sur le marché des options a également diminué.

D'autres estiment que la récession à venir ne fera qu'atténuer les pressions énergétiques et inflationnistes, accélérer la fin du resserrement des banques centrales et voir un recul des coûts d'emprunt à long terme qui ont poursuivi les marchés boursiers toute l'année.

Les résultats de la dernière réunion de politique générale de la Réserve fédérale, qui se tiendra plus tard mercredi, seront observés pour obtenir des indices à ce sujet.

Les lectures rapides du sentiment des entreprises européennes en novembre ont montré qu'au moins une partie de la morosité s'est dissipée, avec une contraction de l'activité moins rapide que prévu. Les entreprises allemandes interrogées ont indiqué que la profonde contraction dans ce pays s'était atténuée, les pressions sur les prix ayant diminué.

Les enquêtes auprès des entreprises américaines sont attendues plus tard.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, les données montrant une baisse plus importante que prévu du brut américain la semaine dernière ayant compensé les inquiétudes concernant la baisse de la demande de carburant de la Chine dans le cadre du resserrement des restrictions COVID-19.

Les actions chinoises se sont redressées après que la Banque des Communications de Chine a accepté de fournir une ligne de crédit de 100 milliards de yuans au promoteur Vanke - le dernier signe de soutien au secteur immobilier en difficulté.

Mais l'épidémie de COVID et ses retombées n'ont fait qu'empirer.

Les autorités chinoises ont imposé davantage de restrictions, ajoutant aux inquiétudes concernant l'économie au moment même où de nouveaux troubles ont éclaté dans la plus grande usine d'iPhone du monde. Des centaines de travailleurs se sont joints aux protestations dans l'usine phare d'Apple iPhone de Foxconn, certains brisant des caméras de surveillance et des fenêtres, comme le montrent les images téléchargées sur les médias sociaux.

Tous ceux qui espéraient la fin de la vague de hausses des taux d'intérêt dans le monde ont également été déçus.

La banque centrale de Nouvelle-Zélande a augmenté ses taux d'un nombre record de 75 points de base et a prévenu que l'économie pourrait devoir passer une année entière en récession pour maîtriser l'inflation galopante.

La livre sterling s'est raffermie après que le plus haut tribunal du Royaume-Uni ait décidé que le gouvernement écossais ne pouvait pas organiser un second référendum sur l'indépendance sans l'approbation du parlement britannique, portant un coup de massue aux espoirs des nationalistes d'un vote l'année prochaine.

Le stress bancaire est revenu à la une des journaux.

Credit Suisse a chuté de 4 % après que la banque suisse en difficulté a déclaré qu'elle s'attendait à subir une perte avant impôts pouvant atteindre 1,5 milliard de francs suisses (1,58 milliard de dollars) au cours de son quatrième trimestre, alors qu'elle se prépare à demander aux actionnaires d'approuver une augmentation de capital de 4 milliards de dollars.

Le monde de la finance sportive était plus radieux. Les actions de Manchester United ont bondi de près de 15 % mardi après avoir déclaré qu'elles étaient à la recherche de nouveaux investissements ou d'une vente potentielle, 17 ans après le rachat du club de football de Premier League anglaise par la famille américaine Glazer.

Principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Enquêtes rapides de novembre sur les entreprises aux États-Unis et dans le monde, demandes hebdomadaires d'allocations chômage, sentiment des consommateurs et prévisions d'inflation de l'Université du Michigan en novembre, ventes de logements neufs et commandes de biens durables en octobre aux États-Unis.

* Le Comité fédéral de l'open market publie le procès-verbal de sa réunion des 1er et 2 novembre.

* Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, répond aux questions budgétaires de la commission du Trésor de la Chambre des communes.

* Résultats des entreprises américaines : Deere