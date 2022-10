Marketmind : Secoué mais pas remué

Les actions américaines ont bondi pour finir en hausse de plus de 2 %, renversant de fortes baisses alors que les traders invoquaient les excuses d'un "support technique" et d'une "couverture à découvert".

Pour l'instant, il semble que les investisseurs anticipent une nouvelle hausse des coûts d'emprunt à court terme de la Réserve fédérale.

Le dollar, apparemment indéboulonnable, est resté ferme et le yen a oscillé autour de son plus bas niveau en 32 ans. Les économistes s'attendent maintenant à ce que la Fed augmente les taux, qui se situent actuellement à 3,125 %, d'au moins 75 points de base le mois prochain et qu'elle les augmente encore l'année prochaine.

Aujourd'hui, l'attention du marché se concentre sur la question de savoir si un marché obligataire britannique turbulent peut obliger la Banque d'Angleterre à maintenir une forme de soutien, bien qu'elle ait déclaré que ses achats obligataires d'urgence doivent prendre fin vendredi.

Soulignant la pression exercée sur le gouvernement de la première ministre Liz Truss, le ministre des finances Kwasi Kwarteng a écourté son voyage à Washington et est rentré à Londres au milieu d'informations selon lesquelles Mme Truss envisage de revenir sur son "mini-budget" controversé.

Kwarteng a confirmé aux journalistes à Washington qu'il rentrait à Londres plus tôt que prévu, sans donner plus de détails. Des sources familières avec la question ont déclaré qu'il prévoyait de rencontrer ses collègues pour travailler sur son plan budgétaire à moyen terme.

Les conseils arrivent rapidement pour Kwarteng.

La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré qu'elle avait dit à Kwarteng l'importance de "la cohérence des politiques et de communiquer clairement".

Jeudi, les prix des obligations du gouvernement britannique ont fortement augmenté en raison des spéculations sur le mini-budget. La livre sterling s'est échangée légèrement plus faible, inversant les gains importants réalisés jeudi en fin de journée.

Entre-temps, des sources ont déclaré à Reuters que les décideurs de la Banque centrale européenne ont discuté au début du mois d'un calendrier détaillé pour épuiser un portefeuille d'obligations de 3,3 milliards d'euros (3,23 milliards de dollars) et ont envisagé le début du resserrement quantitatif au cours du deuxième trimestre de 2023.

En Asie, les investisseurs ont versé de l'argent dans des actifs risqués, faisant grimper les marchés boursiers après les gains exceptionnels de Wall street.

Graphique : Inflation-

Graphique : Dollar zooms- https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movanxanepa/Two.PNG

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés vendredi :

Données économiques : Chiffres commerciaux de septembre de la Chine ; IPC flash de septembre de la zone euro

Intervenants : Lael Brainard, vice-présidente de la Réserve fédérale, et John Williams, président de la Banque de réserve de New York, s'expriment lors d'une conférence sur la politique monétaire

(1 $ = 1,0216 euros