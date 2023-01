Marketmind : Si le plafond de rendement s'adapte..

La croissance du PIB du quatrième trimestre figure en tête de liste des indicateurs clés de la Chine, tandis que les décisions sur les taux d'intérêt de l'Indonésie et de la Malaisie seront scrutées par les investisseurs. Mais le plus grand événement de la semaine sera la décision de politique monétaire de la Banque du Japon, mercredi.

Le volume des échanges dans la région pourrait être plus faible que d'habitude lundi, car les marchés américains sont fermés pour la Journée Martin Luther King. La véritable action du marché se produira plus tard dans la semaine.

Alors que la BOJ devrait laisser ses objectifs centraux de "contrôle de la courbe des taux" à -0,10 % pour les taux à court terme et à 0 % pour le rendement des obligations à 10 ans, tous les regards seront tournés vers les décideurs pour savoir s'ils procèdent à de nouveaux ajustements des bandes de contrôle de la courbe des taux (YCC) après l'ajustement surprise de décembre.

Graphique : Rendement de l'obligation japonaise à 10 ans

Le mois dernier, la Banque du Japon a stupéfié les marchés en relevant le plafond du rendement à 10 ans de 0,25 % à 0,50 %. Depuis, les investisseurs se sont rués sur ce rendement, qui a atteint 0,55 % la semaine dernière, obligeant la Banque du Japon à augmenter ses achats d'obligations, déjà massifs.

La BOJ pourrait également relever ses prévisions d'inflation mercredi, avant les données d'inflation de décembre vendredi.

Le yen a connu une période faste récemment. La BOJ a de nouveau étonné les marchés en octobre en intervenant sur le marché des changes en achetant des yens pour la première fois depuis 1998 - trois interventions au total ont contribué à pousser le yen à un sommet de sept mois de 127,50 par dollar, bien loin du creux d'octobre de 151,00.

Le yuan chinois a également progressé par rapport au dollar en difficulté, grâce à l'optimisme croissant entourant la réouverture du pays, maintenant que Pékin a abandonné sa politique de zéro COVID. Le yuan a atteint 6,70 par dollar vendredi, son niveau le plus élevé depuis début juillet.

Les données sur les prix des logements en Chine seront publiées lundi, avant un barrage de publications le jour suivant - le PIB du quatrième trimestre, et les ventes au détail, la production industrielle et l'investissement fixe de décembre. Toutes ces données devraient être plus faibles que les impressions précédentes, mais les investisseurs espèrent que cela marque le nadir économique.

Plus tard dans la semaine, la Banque d'Indonésie devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires pour les porter à 5,75 %. Les économistes de Goldman Sachs estiment que l'inflation a probablement atteint un pic en septembre, mais qu'elle reste trop élevée au goût des décideurs politiques, qui procéderont donc à deux nouvelles hausses pour atteindre un taux final de 6,25 % en mars.

La Bank Negara Malaysia devrait relever ses taux d'un quart de point jeudi, à 3,00%. Goldman prévoit deux autres hausses de 25 points de base pour un taux maximal de 3,50 % en mai, tandis que l'équipe de Morgan Stanley estime qu'il s'agira de la dernière hausse du cycle.

Ailleurs, pas moins de 11 discours de responsables de la Fed sont prévus cette semaine, et un nombre record de dirigeants mondiaux, de décideurs politiques et de chefs d'entreprise assisteront au Forum économique mondial de Davos.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

- Les prix des logements en Chine (décembre)

- Commerce de l'Indonésie (décembre)

- L'inflation des prix de gros en Inde (décembre)