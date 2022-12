Marketmind : Signaux de fumée du Politburo chinois

Les décisions sur les taux d'intérêt en Australie et en Inde sont les principaux événements en Asie cette semaine pour les investisseurs, tandis que le Politburo de la Chine tient sa première réunion pour discuter des politiques qui détermineront l'orientation économique de Pékin pour l'année à venir.

Les investisseurs abordent la semaine avec un penchant pour le "risque", soutenu par l'interprétation dovish des marchés du discours du président de la Fed, Jerome Powell, sur les perspectives économiques américaines et par le solide rapport sur l'emploi américain pour novembre la semaine précédente.

L'indice boursier MSCI World a progressé deux semaines de suite et l'indice MSCI Asia ex-Japan a gagné cinq semaines de suite, sa meilleure série depuis deux ans, tandis que le dollar reste sous pression.

Si les conditions financières américaines continuent de s'assouplir et que la volatilité implicite du marché reste bien ancrée, les haussiers resteront sur le devant de la scène. Sur le front de la politique asiatique, de nouvelles preuves que la vague de hausses "jumbo" est terminée soutiendront également l'appétit pour le risque.

Mardi, la Reserve Bank of Australia devrait relever ses taux de 25 points de base pour les porter à plus de 3 %, pour la première fois en dix ans. Il s'agirait de la troisième hausse d'un quart de point d'affilée, après quatre hausses d'un demi-point.

Mercredi, la Reserve Bank of India devrait augmenter ses taux de 35 points de base, une décélération après trois hausses consécutives de 50 points de base.

Cette semaine, la politique budgétaire sera axée sur la Chine, le Politburo du Parti communiste se réunissant au début du mois pour définir la stratégie et les orientations du gouvernement pour l'année à venir.

Les défis à relever pour revitaliser l'économie, relancer la croissance, consolider le secteur immobilier et assurer une transition en douceur vers la sortie de la politique du zéro COVID sont immenses, bien connus et s'inscrivent dans un contexte de protestations et de troubles sociaux sans précédent.

Les analystes de Goldman Sachs s'attendent à ce que les décideurs politiques réitèrent une position de "soutien" à la lumière de la faible activité économique récente.

"Nous pourrions obtenir plus d'indices sur l'orientation future des politiques de contrôle du COVID à partir de cette réunion - par exemple, si les décideurs politiques crient victoire dans le contrôle du COVID passé et suppriment la non mention de la politique du 'COVID dynamique zéro', nous considérerions cela comme des signes clairs d'un plus grand assouplissement du contrôle du COVID dans un avenir proche", ont-ils écrit dans une note vendredi.

Si tel est le cas, le yuan chinois pourrait se renforcer et franchir le niveau de 7,00 par dollar pour la première fois depuis le 20 septembre 2022. Il s'est apprécié quatre jours de suite, et sa hausse la semaine dernière a été la plus importante depuis que Pékin a réévalué la monnaie et est passé à un régime de change plus souple en juillet 2005.

Graphique : Dollar/yuan - variation hebdomadaire -

Trois développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés lundi :

- Les indices PMI mondiaux (novembre)

- Biens durables américains (octobre)

- ISM des services américains (novembre)