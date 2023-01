Marketmind : Signaux économiques sombres

Les données sur le PIB de la Corée du Sud et des Philippines figurent au programme des investisseurs asiatiques jeudi, alors que l'optimisme qui a propulsé les actions mondiales et les actifs à risque à la hausse cette année semble s'estomper.

Certains signaux sombres provenant des derniers rapports sur les bénéfices américains, un flot de licenciements dans le secteur technologique et des inquiétudes sur la croissance mondiale éclipsent les espoirs que la Fed et les autres banques centrales retirent leur pied de la pédale de resserrement monétaire.

La Banque du Canada a été la dernière à signaler une pause, indiquant mercredi qu'elle arrêterait probablement d'autres hausses après avoir porté son taux d'intérêt directeur à 4,5 %. Certaines banques centrales asiatiques ont fait de même ces dernières semaines.

Bien sûr, la fin du cycle de resserrement pourrait être en vue pour de nombreuses banques centrales car les effets retardés des précédentes hausses de taux ne se sont pas encore pleinement fait sentir et les décideurs s'attendent à un ralentissement de la croissance.

Jeudi, les investisseurs obtiendront le dernier instantané de la santé de deux économies asiatiques - les Philippines et la Corée du Sud - avant que les marchés mondiaux ne reçoivent la première estimation de la croissance américaine pour la période d'octobre à décembre plus tard dans la journée.

L'économie de la Corée du Sud devrait s'être contractée de 0,3 % au quatrième trimestre de l'année dernière, la première contraction trimestrielle depuis le début de la COVID-19 au début de 2020.

Les fortunes de la Corée du Sud sont étroitement liées au secteur mondial de la technologie et à son principal partenaire commercial, la Chine. Les deux naviguent dans des eaux agitées.

Pourtant, les actions asiatiques s'envolent. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a atteint mercredi un sommet de sept mois. Fait remarquable, l'indice a augmenté de 30 % par rapport à son plus bas niveau d'octobre atteint il y a exactement trois mois, et il a progressé pendant 11 des 13 dernières semaines.

Une correction est peut-être attendue, et si elle intervient jeudi, elle sera plus importante que les trois jours de hausse de cette semaine, car certains marchés asiatiques rouvrent après les vacances du Nouvel An lunaire.

La Chine, cependant, est toujours fermée.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

- Le PIB de la Corée du Sud (Q4)

- Le PIB des Philippines (Q4)

- PIB des États-Unis (estimation anticipée du T4)