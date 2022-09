Marketmind : Stations de contagion

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est au plus haut depuis 12 ans et à un cheveu de 4 %, le rendement à 30 ans de la Grande-Bretagne dépasse 5 % pour la première fois en deux décennies et, selon Goldman Sachs, les conditions financières mondiales sont les plus strictes depuis 2009.

Les marchés asiatiques pourraient trouver un peu de réconfort dans la clôture relativement stable de Wall street mardi - à 15 h 55 (1955 GMT), le S&P 500 était stable et le Nasdaq avait augmenté de 0,4 % - mais cela masque le fait que le S&P 500 a atteint à un moment donné un nouveau plus bas niveau sur deux ans mardi et s'est enfoncé davantage dans le marché baissier.

Cela maintiendra les investisseurs sur la défensive et il y a un sentiment tenace que, avec des taux et des coûts d'emprunt qui augmentent si rapidement, quelque chose, quelque part, va se briser.

Où et quand cela pourrait être, personne ne le sait. Cela pourrait ne pas arriver.

Mais tous les yeux sont tournés vers les marchés britanniques, où la livre sterling et les obligations d'État subissent une pression intense. Le Fonds monétaire international a déclaré mardi qu'il "suit de près" l'évolution de la situation et a exhorté le gouvernement à repenser le paquet fiscal de la semaine dernière.

Graphiques : Rendement des gilts britanniques à 30 ans -

En Asie, pendant ce temps, la pression à la baisse sur les monnaies locales persiste. Les régulateurs chinois ont demandé aux banques de relancer un facteur anticyclique dans leurs taux de fixation quotidiens du taux de change du yuan, ce qui pourrait contribuer à ralentir le déclin de la monnaie.

Et le yen se retrouve à 145 par dollar, non loin du plancher de 24 ans où la Banque du Japon est intervenue la semaine dernière pour vendre des dollars contre des yens.

Principaux développements qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

Ventes au détail en Australie (août)

L'Europe enquête sur les "attaques" contre les gazoducs russes vers l'Europe.

Ventes de logements en attente aux États-Unis (août)

Les Fed's Barkin, Bowman, Bullard et Evans prennent tous la parole.

(Reuters) - Un regard sur la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever