Marketmind : Sur la barrière

Les investisseurs se retiennent de faire de gros paris, car les restrictions de la COVID en Chine maintiennent l'appétit pour le risque, tandis que l'attention se porte résolument sur les minutes de la Fed qui doivent être publiées plus tard mercredi.

Le marché a cherché, presque réclamé, des signes de ralentissement du rythme des hausses de taux d'intérêt. Le pivot de la Fed, souvent attendu mais pas encore perçu, pourrait être à l'horizon. C'est du moins ce qu'espère le marché.

Mercredi est également la journée des PMI, avec des lectures préliminaires de novembre qui doivent être publiées dans le monde entier, avec des données du Royaume-Uni et de la zone euro susceptibles de prendre le devant de la scène.

Ainsi, le dollar reste sur ses gardes, les actions asiatiques ont surtout suivi les gains de Wall street et l'or est resté stable.

La timidité des investisseurs contraste fortement avec le monde du football, qui reste sous le choc après que l'Arabie Saoudite soit revenue de l'arrière pour battre l'Argentine de Lionel Messi en Coupe du Monde.

Pour en rester au football, les propriétaires de Manchester United, géant de la Premier League anglaise, ont entamé le processus de vente potentielle du club. Le geste de la famille Glazer intervient quelques semaines après que le rival amer Liverpool ait également annoncé qu'il explorait une vente.

Entre-temps, l'inflation galopante reste difficile à maîtriser, la banque centrale néo-zélandaise ayant procédé à sa plus importante hausse des taux d'intérêt et tracé la voie d'un resserrement monétaire plus agressif dans les mois à venir. La banque centrale a prévenu que l'économie pourrait devoir passer une année entière en récession pour maîtriser l'inflation.

Ailleurs, l'agitation dans le monde des cryptomonnaies se poursuit, le New York Times rapportant que Genesis Global Capital a engagé la banque d'investissement Moelis & Company pour explorer les options, y compris une faillite potentielle pour le créancier de cryptomonnaies en difficulté.

La première audience sur la faillite de FTX a montré que la bourse de crypto-monnaies effondrée a fait l'objet de cyberattaques et que des actifs "substantiels" ont disparu.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mercredi :

Événements économiques :

Les

données flash PMI de novembre en Europe et au Royaume-Uni

Intervenants : Huw Pill de la Banque d'Angleterre, Jeremy Hunt, ministre britannique des finances, répond aux questions budgétaires de la commission du Trésor de la Chambre des communes

La Riksbank tiendra une réunion de politique monétaire

Graphic : Les banques centrales intensifient leur lutte contre l'inflation -Graphic : La course à la hausse des taux -