Marketmind : Tech tonic

Les mauvaises nouvelles (économiques) sont de bonnes nouvelles, et les bonnes nouvelles (de bénéfices) sont également de bonnes nouvelles.

Telle est la perspective générale de Wall street à l'heure actuelle, alors que les investisseurs continuent de récupérer une partie des pertes de cette année. Lundi, les actions américaines ont ignoré les fortes baisses enregistrées en Asie, notamment en Chine, pour prolonger la reprise du marché baissier de ces deux dernières semaines.

Le S&P 500 a rebondi de quelque 9 % depuis son plus bas niveau du 13 octobre, riant face à la hausse des rendements obligataires et des anticipations de taux d'intérêt. Les gains de lundi ont été enregistrés malgré des indices PMI américains en récession et un pic de l'indice de volatilité VIX qui est repassé au-dessus de 30.

Les investisseurs ont de nombreuses autres raisons d'être prudents : les préoccupations en matière de liquidité et de stabilité financière ; les tendances politiques, économiques et du marché en Chine ; l'énigme politique du Japon et les interventions sur le marché des changes ; les turbulences politiques et du marché britannique.

Le flux d'informations en provenance d'Asie, en particulier, n'est pas propice à un environnement commercial "favorable au risque". Les indices de référence MSCI Asie hors Japon et Chine sont tombés à des plus bas post-2020 lundi, et le yuan offshore a dégringolé à son plus bas niveau depuis son introduction en 2010.

On ne parierait pas contre le fait que les marchés boursiers asiatiques et américains continuent de diverger.

Un point lumineux relatif, cependant, pourrait être les bénéfices américains. Jusqu'à présent, près d'un cinquième des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 75 % ont dépassé les attentes, selon les données de Refinitiv.

La saison des rapports du troisième trimestre bat son plein cette semaine avec les résultats des géants de la technologie et des entreprises à forte composante technologique, notamment Twitter, Microsoft, Alphabet, Apple, Meta Platforms et Amazon.com.

Si le rebond de Wall street doit se poursuivre et se propager en Asie, ces résultats en particulier pourraient être cruciaux. (Graphique : Tesla, Nasdaq & FAANGs,

Principaux développements qui pourraient donner plus de direction aux marchés mardi :

IDE de la Chine (septembre)

Le moral des consommateurs sud-coréens (octobre)

Prix des logements aux États-Unis (août)

Confiance des consommateurs américains (octobre)

Bénéfices américains