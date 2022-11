Marketmind : Tourner, tourner ... tourner ?

Et c'est ce qui s'est passé : la Fed a augmenté les taux d'intérêt de trois quarts de pour cent pour la quatrième réunion consécutive, cimentant son cycle de resserrement le plus agressif depuis 40 ans.

Mais le vent pourrait bien tourner. Lentement.

La Fed a déclaré dans son communiqué qu'elle tiendrait compte des resserrements précédents et des décalages de politique avant de décider de ses prochaines étapes. C'était l'indice d'un "pivot" à venir que de nombreux investisseurs attendaient.

Mais lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré aux journalistes que la Fed est encore loin d'atteindre ses objectifs d'inflation, et que le taux terminal pourrait être plus élevé que prévu.

Ce que le communiqué donne, le chef de la Fed le reprend ?

Wall street a vacillé, le taux final implicite est passé un peu en dessous de 5,00 %, puis Wall street a encore vacillé.

Les investisseurs feraient bien de se rappeler que Powell prend ses repères en matière d'inflation à partir du marché du travail. Cette semaine, trois indicateurs ont suggéré qu'il reste chaud : les ouvertures de postes en septembre ont fait un bond inattendu ; les emplois dans le secteur privé en octobre ont également augmenté ; et la croissance annuelle des salaires le mois dernier était de 7,7%.

Tant que lui et ses collègues ne seront pas ultra-confiants quant à l'évolution de l'inflation vers leur objectif de 2%, il est peu probable qu'ils pivotent. En clair, il n'y a pas de Fed put.

Cela ne signifie pas que les investisseurs doivent se montrer complaisants. Rappelez-vous, pas plus tard qu'en mai, Powell a déclaré que la Fed n'envisageait pas "activement" des hausses de taux de 75 points de base. Elle a ensuite procédé à quatre hausses consécutives.

Mais on peut peut-être tirer un peu de mousse du récent mini-rallye à Wall street et au-delà. L'indice S&P 500 et l'indice MSCI World ont tous deux rebondi de 10 % depuis le creux de la mi-octobre - un rebond décent en peu de temps.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

Décision sur les taux de la Banque d'Angleterre (prévision : hausse de 75 pb)

PMI des services en Australie et en Chine (octobre)

Balance commerciale australienne (septembre)