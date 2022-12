Marketmind : Tout sur la réouverture

La faiblesse de la demande et de l'activité économique reste un frein pour la Chine, alors que la deuxième plus grande économie du monde se débarrasse lentement mais sûrement de ses restrictions COVID. Le chemin vers la réouverture ne sera probablement pas facile et direct, certains ayant du mal à se défaire des habitudes prises pendant les strictes fermetures.

Cependant, les investisseurs surfent sur l'optimisme de la réouverture. Un indice des valeurs chinoises du jeu a augmenté de plus de 60 % en deux semaines, alors que le spectre d'un ralentissement économique plane. La semaine prochaine, les réunions des banques centrales nous montreront dans quelle direction se dirigent les taux d'intérêt.

Les événements du marché se faisant rares jusqu'à la semaine prochaine, les projecteurs seront résolument tournés vers les chiffres de l'inflation des prix à la production aux États-Unis, plus tard dans la journée, pour obtenir plus d'indices sur la santé de l'économie américaine.

Pendant ce temps, l'oléoduc Keystone aux États-Unis a été fermé après que plus de 14 000 barils de pétrole brut se soient déversés dans un ruisseau au Kansas. Pourtant, le pétrole reste coincé près de son plus bas niveau en un an, la morosité de la demande compensant la pression de la guerre en Ukraine sur l'offre.

La cause de la fuite est inconnue et c'est le troisième déversement de plusieurs milliers de barils de brut sur l'oléoduc depuis son ouverture en 2010.

Dans le monde des affaires, l'accord de 69 milliards de dollars de Microsoft pour acquérir Activision Blizzard, le fabricant de "Call of Duty", fait face à un retour de bâton de la part de la Commission fédérale du commerce des États-Unis qui cherche à bloquer la plus grande transaction jamais réalisée dans l'industrie du jeu.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés vendredi :

Événements économiques : Données de l'IPP des États-Unis pour novembre, données de l'IPC de la Norvège pour novembre.

Intervenants : Christine Lagarde de la BCE, Per Jansson, vice-gouverneur de la Riksbank