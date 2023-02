Marketmind : Tout tourne autour de l'inflation

Les marchés se remettent à surveiller l'inflation. Alors que les inquiétudes concernant la croissance économique mondiale s'apaisent et que les marchés du travail restent tendus, les tendances des prix sont devenues le principal centre d'intérêt des investisseurs.

Une série de données économiques américaines solides a renforcé l'opinion selon laquelle les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps.

La dernière preuve en date est l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, qui a augmenté de 0,6 % le mois dernier après avoir progressé de 0,2 % en décembre.

En Europe, les données préliminaires de l'inflation de février doivent être publiées par l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Portugal lundi et mardi, suivies par le chiffre flash du bloc euro jeudi.

Bien que l'inflation globale de la zone euro s'atténue, on se rend de plus en plus compte qu'elle pourrait s'avérer plus tenace que prévu.

Les responsables de la Banque centrale européenne n'excluent pas que les taux doivent être relevés de manière significative au-delà de mars.

Les opérateurs tablent désormais sur un nouveau mouvement de 75 points de base dans la zone euro, qui compte 20 pays, avant la fin de l'été.

Lundi, le sentiment de baisse a eu des répercussions sur les marchés asiatiques. L'indice de référence a chuté de 1 % pour atteindre ses plus bas niveaux depuis début janvier. Le dollar est resté proche de son plus haut niveau depuis sept semaines, tandis que les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté.

Le gouverneur entrant de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que les mérites de la politique monétaire actuelle de la banque l'emportent sur les coûts, soulignant la nécessité de maintenir le soutien à l'économie du pays avec des taux d'intérêt ultra-bas.

Cette semaine, les investisseurs européens digéreront également les résultats de sociétés telles que Lufthansa, le gestionnaire de fonds Abrdn, le London Stock Exchange et Telefonica.

Pendant ce temps, les marchés nerveux gardent également un œil sur tout nouveau développement sur le front Russie-Chine après que les États-Unis aient déclaré que toute aide létale de la Chine à la Russie aurait un "coût réel".

Le représentant républicain Michael McCaul a déclaré que le dirigeant chinois Xi Jinping se prépare à se rendre à Moscou la semaine prochaine pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine.

Sur le front des entreprises, cette semaine, lors de la plus grande conférence mondiale sur les télécommunications, un affrontement entre Big Tech et les entreprises de télécommunications de l'Union européenne sur la question de savoir qui souscrira à l'infrastructure du réseau devrait dominer les discussions à Barcelone.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

Données économiques européennes : Climat des consommateurs de la zone euro en février, IPC de l'Allemagne en février.

Données économiques américaines : Jan commandes de biens durables