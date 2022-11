Marketmind : Trick or treat ?

Il y a un sentiment de joie parmi les investisseurs avant la décision sur les taux de la Fed en milieu de semaine, car les marchés semblent évaluer un cadeau attendu de la banque centrale américaine.

L'appétit pour le risque revient progressivement alors que les actions mondiales flirtent avec leurs plus hauts niveaux depuis un peu plus d'un mois, tandis que le puissant dollar glisse d'un sommet d'une semaine.

La Fed devrait augmenter ses taux de 75 points de base pour la quatrième fois consécutive, portant le taux cible des prêts au jour le jour dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %. Mais les banquiers centraux américains sont susceptibles d'intensifier un débat sur le moment où il faut passer à des hausses de taux d'intérêt plus faibles pour éviter d'envoyer la plus grande économie du monde en chute libre.

Les analystes du BlackRock Investment Institute restent toutefois sous-pondérés sur les actions, car ils estiment que les banques centrales sont sur la voie d'un resserrement excessif de leur politique.

Et en Europe, il y a peu de signes que l'inflation atteigne un sommet.

La croissance des prix à la consommation dans les 19 pays partageant l'euro s'est accélérée pour atteindre 10,7 % le mois dernier contre 9,9 % le mois précédent, dépassant de loin les attentes d'un sondage Reuters qui prévoyait 10,2 %.

L'élargissement des pressions sur les prix laisse présager d'autres hausses de taux d'intérêt de la part de la Banque centrale européenne, après qu'elle ait relevé ses taux de 75 points de base en dépit de la mise en évidence des préoccupations concernant l'économie.

"Nous pensons que la BCE continue de relever les taux dans une récession déclenchée par le choc énergétique et ses hausses - et elle ne s'arrêtera que lorsqu'elle verra l'ampleur des dégâts économiques causés", ont déclaré les analystes de BlackRock Investment Institute.

Mardi, des enquêtes de conjoncture en Asie ont montré que la production industrielle de la région a faibli en octobre, les craintes de récession mondiale et la politique chinoise du zéro COVID ayant nui à la demande, s'ajoutant aux perturbations persistantes de l'offre et assombrissant les perspectives de reprise.

En Australie, la Reserve Bank of Australia a maintenu une hausse des taux de 25 points de base, comme prévu, tout en révisant à la hausse ses perspectives d'inflation.

Sur le front des entreprises, BP est à l'honneur avec la publication de ses résultats. Lundi, le président américain Joe Biden a appelé les compagnies pétrolières et gazières à cesser de "profiter de la guerre" et a menacé d'imposer une taxe exceptionnelle sur leurs bénéfices records, alors qu'il lutte contre les prix élevés à la pompe et que les élections auront lieu dans une semaine.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mardi :

La Fed démarre sa réunion de deux jours

ISM oct. aux États-Unis

Résultats européens : BP, Rentokil

Résultats américains : Pfizer, Prudential