Marketmind : Turbulence

Les tempêtes de neige de décembre qui ont plongé Southwest Airlines et les voyages aériens américains dans le chaos l'année dernière peuvent jeter un froid sur les espoirs d'atterrissage en douceur des marchés pour l'économie en général.

Les opérateurs ont mal pris les faibles données de mercredi sur la production, les ventes au détail et les prix à la production aux États-Unis, en vendant des actifs à risque et en achetant des actifs plus sûrs. Les marchés obligataires ont fait fi de la rhétorique hawkish de Bullard et Mester, responsables de la Fed sans droit de vote, pour se reprendre.

Il est toutefois difficile d'évaluer ce qu'il faut lire dans un mois généralement faussé par les ajustements saisonniers pour les vacances et, dans ce cas, gravement affecté par la météo.

Malgré tout, l'humeur s'est attardée sur les actions et l'Asie a poursuivi le rallye obligataire, entraînant les rendements de référence des bons du Trésor à 10 ans dans une nouvelle baisse de cinq points de base et vers un test de la moyenne mobile de 200 jours.

Les électeurs de la Fed, Lael Brainard et John Williams, pourraient attirer davantage l'attention des marchés lors d'événements qui auront lieu plus tard dans la journée.

Ailleurs, la poussière retombe rapidement sur la décision de la Banque du Japon de ne pas se plier aux attaques des spéculateurs contre sa politique de contrôle de la courbe des taux.

Le yen a rebondi au niveau où il se trouvait avant la réunion et le Nikkei a glissé, bien que le calme sur le marché obligataire japonais puisse suggérer que les vendeurs à découvert prennent un peu de repos avant de recharger pour les réunions de mars et avril.

Les marchés ont peu réagi à la démission surprise de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, bien qu'il s'agisse d'un rappel pratique pour s'attendre à l'inattendu en 2023.

Graphique : Ventes au détail https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/zdpxdrjrrpx/retailsales.png

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

Économie : Mises en chantier de logements aux États-Unis, demandes d'allocations chômage et indice commercial de la Fed de Philadelphie.

Intervenants : Brainard et Williams de la Fed, Knot et Lagarde de la BCE