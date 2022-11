Marketmind : Un autre tick dans le vol ... cette fois-ci plus haut

Il y a un effondrement dans l'Ouest sauvage de la crypto, les marchés boursiers perdent leur Mojo récemment trouvé, la volatilité monte en flèche et les investisseurs affluent vers les bons du Trésor américain pour la sûreté et la sécurité.

Les marchés financiers ont-ils retrouvé un semblant de normalité mardi ?

C'est à peu près comme cela que les marchés mondiaux se sont déroulés aux États-Unis, en réaction à la nouvelle surprenante selon laquelle le géant de la crypto-monnaie Binance a signé un accord non contraignant pour acheter l'unité non américaine de son rival FTX, FTX.com, afin d'aider à couvrir une "pénurie de liquidités".

Il reste à voir si c'est ainsi que l'Asie jouera mercredi. Mais en laissant de côté le chop and churn intraday, en particulier dans la crypto, les investisseurs peuvent même ressentir un sentiment de confort avec ce qui est un play-book reconnaissable.

Il n'en a pas été ainsi ces dernières semaines.

Malgré les nuages d'orage qui s'amoncellent - notamment une Fed super-agressive, une récession imminente et des perspectives de bénéfices d'entreprise qui s'assombrissent - les actifs à risque ont globalement poursuivi leur hausse et les indices de volatilité leur baisse.

La relation normalement inverse entre les actions et la volatilité implicite s'est brisée, et dans certains cas, elle est la plus faible depuis des années. Il s'agit d'un territoire inconnu et potentiellement dangereux pour les investisseurs, qui semblent être insuffisamment couverts contre les risques susmentionnés.

Un exemple est l'indice de volatilité implicite des options S&P 500 'SKEW', qui est à son plus bas niveau depuis 2009. Les investisseurs paient le moins cher en 13 ans pour se protéger contre - une chute démesurée à Wall street contre une hausse démesurée.

Indice S&P 500 'SKEW' et VIX

Ils pourraient vouloir repenser cela. Le carnage dans la crypto pourrait-il avoir un impact important sur les marchés d'actions plus établis, liquides et mieux réglementés ? Peut-être pas... mais peut-être.

Wall street a fini par se débarrasser de son blues de Binance et a clôturé en hausse mardi, près de ses sommets intrajournaliers. Mais l'indice VIX a enregistré sa plus forte hausse en un mois. Un signe des choses à venir ?

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

L'inflation chinoise PPI, CPI (octobre)

Enquête Tankan au Japon (novembre)

Compte courant du Japon (septembre)