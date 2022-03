Marketmind : Un mois de guerre

Un mois s'est écoulé depuis que les troupes russes ont envahi l'Ukraine, entraînant l'Occident dans une réponse inattendue de sanctions sévères. Le président Vladimir Poutine veut que les nations "inamicales" paient leurs importations d'énergie en roubles, et non en euros ou en dollars.

Et les contrats doivent être changés en une semaine, a exigé Poutine.

Cette demande comporte toutes sortes de ramifications et il n'est pas certain que les entreprises occidentales, qui se méfient des échanges d'actifs russes, acceptent. Mais l'annonce a rapidement fait grimper les prix du gaz en Europe. Et pendant ce temps, une panne d'oléoduc kazakh a fait remonter le prix du Brent au-dessus de 120 dollars le baril.

Tout cela accentue les pressions sur les prix - selon les dernières estimations de JPMorgan, l'inflation mondiale devrait atteindre 6,3 % ce trimestre, soit la hausse la plus rapide depuis un quart de siècle. Et des banques centrales plus agressives - même les responsables politiques américains habituellement dovish semblent maintenant prêts à approuver des hausses de taux d'intérêt plus importantes en mai.

Et bien sûr, les craintes de récession sont en hausse, comme le signalent les courbes de rendement des obligations américaines.

Graphique : Courbe de rendement des obligations américaines :

Nous

aurons une idée du type de coup porté à l'activité commerciale et au sentiment des entreprises par la guerre lorsque les lectures préliminaires des indices des directeurs d'achat (PMI) de mars seront publiées.

Les PMI japonais montrent que l'optimisme des entreprises s'est considérablement affaibli, mais l'Europe pourrait faire pire ; les données de mercredi ont montré que la confiance des consommateurs a plongé en mars pour atteindre les plus bas niveaux de mai 2020.

Tout cela et plus encore sera débattu lors d'un sommet des dirigeants de l'OTAN et de l'Europe à Bruxelles, auquel se joindra le président américain Joe Biden. Attendez-vous à de nouvelles sanctions contre la Russie.

Enfin, les échanges d'actions ont repris à Moscou après une fermeture de 3 semaines et demie, mais de façon limitée. Et les cambistes attendent de savoir si les acheteurs européens peuvent changer les paiements en roubles pour le gaz - cette possibilité a fait grimper la devise russe de 8 % mercredi.

Graphique : Qui achète le pétrole et le gaz de la Russie ? Qui achète le pétrole et le gaz de la Russie ?

Développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés jeudi :

-Le membre du conseil d'administration de

la

BCE Frank Elderson parle

-Les orateurs de la Fed :

Le

président de Chicago, Charles Evans, le gouverneur de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, Christopher Waller, le gouverneur de la Fed d'Atlanta, Rafael Bostic

-La Suisse résistera à la tendance mondiale de hausse des taux

-La Norvège relèvera ses taux de 25 points de base

-Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis/les biens

durables

-Les enchères de TIPS à 10 ans aux États-Unis

-Le Mexique relèvera ses taux de 50 points de base et l'Afrique du Sud de 25 points de base