Marketmind : Un nouveau R*

Après une fin de journée plutôt plate à Wall Street, les actions asiatiques se sont mieux comportées jusqu'à présent jeudi, en partie grâce à un résultat positif du concepteur de puces Nvidia Corp. Son action a bondi de près de 9 % après la cloche et a contribué à faire grimper les futures du Nasdaq de 0,9 %, avec un effet d'entraînement sur les technologies sud-coréennes et taïwanaises.

Cela a proposé une brève pause dans la réflexion sur les taux d'intérêt, mais la Banque de Corée a gâché l'ambiance avec une pause hawkish sur les hausses. Alors qu'elle a maintenu les taux à 3,5 % comme prévu, le commentaire a averti qu'une politique restrictive serait nécessaire pendant un "temps considérable".

Cinq des sept membres du conseil d'administration ont également voulu laisser ouverte l'option d'un taux de 3,75 %, peut-être dans le but d'éviter de nouvelles pertes pour le won.

Tout cela fait partie du thème "plus haut, plus longtemps" qui a vu les banques centrales de Nouvelle-Zélande et d'Israël augmenter leurs taux de 50 points de base cette semaine et qui laisse présager d'autres mesures à venir.

Le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale a montré l'unanimité sur la nécessité d'aller plus haut, et ce, avant que le rapport sur les salaires de janvier ne vienne mettre fin à toute discussion sur une récession imminente.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient maintenant trois autres hausses à 5,25-5,50 % et ont radicalement réduit les perspectives de réductions futures des taux, avec à peine une baisse prévue d'ici décembre.

Bien sûr, les marchés ont toujours douté que le monde revienne à la dernière décennie de taux ultra-bas, mais il y avait un sentiment général qu'ils pourraient s'installer dans une fourchette de 1-3% à plus long terme.

Aujourd'hui, la fourchette semble plutôt se situer entre 3 et 6 %, ce qui représente un défi pour les actifs autres que les obligations et surtout les actions dont le ratio PE est élevé - y compris peut-être le 88,3 de Nvidia.

Le président de la Fed de New York, John Williams, s'est montré sévère mercredi dernier, notant qu'avec des chaînes d'approvisionnement mondiales toujours perturbées, les prix des biens pourraient ne pas poursuivre leur récente baisse et que l'inflation dans les services de base hors logement continue d'être beaucoup trop élevée.

En effet, il semble que les chaînes d'approvisionnement mondiales ne seront plus jamais les mêmes, avec la pandémie, la guerre Russie-Ukraine et les tensions sino-américaines. Les blocages commerciaux sont de retour, tandis que la fabrication juste-à-temps n'est plus à l'ordre du jour et que les nations ne pensent qu'à délocaliser et à décrocher l'approvisionnement national.

Ajoutez à cela l'impact du changement climatique, à la fois directement sur les prix des aliments et indirectement par le biais du coût de la transition vers les énergies renouvelables.

La plupart des nations développées sont également confrontées à un déclin de la population en âge de travailler et à des ratios de dépendance en forte hausse. Jusqu'à ce que la productivité fasse un retour en force, le nombre réduit de mains pour fabriquer des objets aura tendance à entraîner une hausse des prix.

Tout cela suggère qu'une inflation plus élevée est là pour rester et que le niveau neutre des taux d'intérêt réels s'est déplacé vers le haut. Bienvenue au nouveau R*.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

- La lecture finale de l'IPC européen de janvier devrait connaître une révision à la hausse à 8,6 % en glissement annuel, contre 8,5 %.

- La deuxième estimation du PIB américain du quatrième trimestre devrait rester à 2,9 %, tandis que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage devraient augmenter de 200 000.

- Les présidents de la Fed, Daly et Bostic, prennent la parole.