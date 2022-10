Marketmind : Un pic politique ?

D'abord l'Australie, maintenant le Canada. Qui sera le prochain à céder sur les taux d'intérêt ?

Mercredi, la Banque du Canada a relevé ses taux de 50 points de base, soit moins que les 75 pb attendus par les marchés. Cette surprise fait écho à la hausse d'un demi-point de la Reserve Bank of Australia il y a trois semaines, alors que les investisseurs s'étaient à nouveau positionnés pour un resserrement supplémentaire de 25 pb.

"Nous nous rapprochons de la fin de cette phase de resserrement", a déclaré le chef de la BOC, Tiff Macklem, citant les craintes de récession.

Ce sont deux des principales banques centrales du monde qui signalent maintenant que le pic des taux est en vue, alors que le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Ben Broadbent, a déclaré la semaine dernière que la trajectoire des taux du marché était trop agressive.

La Banque centrale européenne et la Banque du Japon sont les prochaines à prendre des décisions politiques dans les prochaines 48 heures. Bien qu'elles se situent à des stades très différents du cycle - la Banque du Japon n'a même pas encore commencé à resserrer ses taux - des surprises négatives pourraient alimenter le rallye "risk on" actuellement en cours.

GRAPHIQUE : Taux d'intérêt du G10 - mouvements en 2022

D'accord, Wall street a eu du mal mercredi, en partie à cause des résultats ratés de Microsoft et d'Alphabet, mais le S&P 500 a atteint un sommet de six semaines en cours de journée et est en hausse de 7 % ce mois-ci. L'indice de volatilité VIX a atteint son plus bas niveau en six semaines, tandis que les rendements obligataires ont fortement baissé pour une deuxième journée.

Le dollar est également en baisse, une autre évolution qui devrait en théorie assouplir les conditions financières et soutenir les actifs à risque. Il est en baisse de 2 % cette semaine, en passe de connaître sa plus forte chute hebdomadaire depuis les jours les plus sombres de la pandémie de COVID-19 en mars 2020.

Seul le temps nous dira dans quelle mesure tout ceci n'est qu'un simple retour en arrière dans un positionnement extrême. Mais si les derniers résultats des poids lourds américains cette semaine battent les prévisions et que la BCE et la BOJ jouent le jeu, il pourrait avoir encore de la marge.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

Décision sur les taux de la BCE (hausse attendue de 75 pb)

PIB américain anticipé (Q3)

Résultats américains (Meta, Apple, Amazon)