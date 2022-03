Marketmind : Un trimestre pour les âges

Que vous soyez un gourou de la macroéconomie ou un sélectionneur d'actions avisé, c'est un trimestre que la plupart des investisseurs aimeraient oublier.

La plupart des transactions consensuelles de l'année 2022, y compris les actions de valeur à long terme, les pentes de la courbe de rendement et l'achat d'euros, ont été écrasées. Non seulement les actions mondiales ont connu la plus forte volatilité depuis des années, mais les trois premiers mois de l'année ont alimenté la plus forte hausse des matières premières depuis la Première Guerre mondiale et la hausse la plus rapide des taux d'intérêt mondiaux depuis des décennies.

Mais alors que la poussière retombe sur le premier trimestre, les marchés boursiers trouvent lentement leurs marques. Les actions américaines sont revenues à moins de 5 % du sommet historique atteint le 4 janvier.

L'indice boursier mondial terminera le trimestre avec une baisse d'environ 4 %, sa pire performance depuis le crash de la pandémie il y a deux ans, mais bien supérieure à la baisse de 14 % enregistrée depuis le début de l'année il y a seulement deux semaines.

Les obligations et les devises ont fait pire. L'indice des obligations du Trésor américain de la Bank of America est en passe d'enregistrer sa pire performance trimestrielle en 25 ans, tandis que le yen japonais a chuté de 6 % au cours des trois derniers mois, une vitesse de déclin qui n'est égalée que par la livre sterling après le vote du référendum sur le Brexit. La volatilité a grimpé en flèche dans toutes les classes d'actifs.

Mais en prenant une vue à 30 000 pieds au-dessus de la performance trimestrielle du marché, certaines tendances à plus long terme émergent. L'invasion de l'Ukraine par la Russie signifie que les chaînes d'approvisionnement mondiales resteront sous pression dans un avenir prévisible et que les responsables politiques mondiaux auront du mal à contrôler l'inflation galopante sans étouffer la croissance.

Pour l'instant, les marchés adoptent une vision optimiste. Les contrats à terme sur les actions américaines et européennes sont en hausse et les prix du pétrole en baisse en raison des signes indiquant que l'administration Biden envisage de libérer massivement du pétrole brut des réserves américaines pour lutter contre l'inflation.

Cependant, une chute des actions chinoises, les données sur la production reflétant les dégâts de nouveaux blocages dans les centres technologiques et les usines, a pesé sur les marchés asiatiques. Les Treasuries ont contribué aux gains de prix, alors qu'une partie de la courbe est sortie d'une brève inversion qui avait suscité des inquiétudes quant à une récession imminente.

