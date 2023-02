Marketmind : Une crise entre les États-Unis et la Chine ?

Les traders en Asie peuvent s'attendre à un début de semaine agité alors qu'ils absorbent la vente de vendredi à Wall street suite à un rapport sur l'emploi américain anormalement fort et à des tensions géopolitiques accrues après qu'un avion de chasse américain ait abattu un ballon espion chinois présumé samedi.

Ceci intervient avant une semaine chargée sur le calendrier des données économiques et des événements régionaux, qui comprend les décisions sur les taux d'intérêt de l'Inde et de l'Australie, les données sur l'inflation et les prêts bancaires de la Chine, et les chiffres des comptes courants du Japon.

Les traders en Asie ont eu le week-end pour digérer l'action du marché américain vendredi, et les signaux sont mitigés. Wall street a chuté en raison de la hausse des taux américains implicites et de l'affaiblissement des attentes de réduction des taux en 2023, mais les indicateurs techniques et de momentum sont positifs, la volatilité du marché reste faible et les espoirs d'"atterrissage en douceur" augmentent.

On en revient à cette vieille énigme : les bonnes nouvelles sont-elles des mauvaises nouvelles ? Des données économiques solides sont-elles le signe d'une économie saine et donc positives pour les bénéfices, ou un drapeau rouge parce que des taux d'intérêt plus élevés ralentiront l'économie et affecteront les bénéfices ?

La session de lundi en Asie pourrait également être assombrie par la dernière détérioration des relations sino-américaines et la saga du ballon espion chinois. Dimanche, Pékin a condamné l'attaque comme une "réaction excessive", affirmant qu'elle se réservait le droit d'utiliser les moyens nécessaires pour faire face à des "situations similaires", sans donner plus de détails.

Les investisseurs auront également un œil attentif sur une autre crise régionale - cette fois-ci financière, centrée sur le groupe indien Adani, après que le vendeur à découvert américain Hindenburg Research ait accusé le conglomérat de manipulation d'actions et de dettes insoutenables.

GRAPHIQUE-Adani Group - La baisse géante : https://www.reuters.com/graphics/ADANI-INDIA/zdpxdnxrepx/chart.png

GRAPHIQUE-Adani Group - La chute des actions : https://www.reuters.com/graphics/ADANI-INDIA/byvrlkqrrve/chart.png

Les craintes de contagion financière se répandent en Inde. L'agence de notation Moody's a averti que le groupe Adani pourrait avoir du mal à lever des capitaux, et S&P a réduit les perspectives de deux de ses entreprises.

Vendredi, la banque centrale indienne a cherché à assurer aux investisseurs que le système financier du pays est solide, insistant sur le fait que "divers paramètres relatifs à l'adéquation des fonds propres, à la qualité des actifs, à la liquidité, à la couverture des provisions et à la rentabilité sont sains".

C'est la toile de fond de la décision politique de la banque centrale mercredi, lorsqu'elle devrait mettre fin à son cycle de resserrement, en augmentant le taux directeur de 25 points de base à 6,50 %.

Entre-temps, mardi, la Reserve Bank of Australia devrait également relever ses taux de 25 points de base, pour la quatrième fois, à 3,35 %. Les analystes estiment qu'il s'agira de l'avant-dernière hausse avant que le taux d'escompte ne s'établisse à 3,60 % en mars.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

- PIB de l'Indonésie (T4, année complète 2022)

- Inflation en Thaïlande (janvier)

- Ventes au détail de la zone euro (décembre)