Marketmind : Une semaine de guerre

L'incendie qui s'est déclaré dans un bâtiment d'entraînement situé près de la plus grande centrale nucléaire d'Europe pendant les combats intenses entre les forces russes et ukrainiennes a été éteint, mais les marchés mondiaux sont restés sur le qui-vive vendredi.

Les marchés boursiers asiatiques étaient dans le rouge, l'indice MSCI des actions hors Japon ayant atteint son plus bas niveau depuis 16 mois et le Nikkei japonais ayant perdu 2,2 %.

Les contrats à terme sur les actions européennes sont en forte baisse et Wall Bourse, qui ouvrira ses portes plus tard, semble prête à se joindre au mouvement de repli. L'indice MSCI des actions mondiales est en passe de connaître une quatrième semaine consécutive de pertes.

Surveillez également l'euro, qui a subi un nouveau coup dur suite aux derniers développements en Ukraine.

La monnaie unique a perdu près d'un demi pour cent et a atteint son plus bas niveau depuis mai 2020, à 1,1010 dollar. Elle a perdu plus de 2 % cette semaine et s'apprête à connaître sa pire semaine depuis avril 2020.

Pour certains, un mouvement vers la parité - un mot qui n'a pas été utilisé depuis un certain temps - par rapport au dollar, pourrait être envisagé. Comme la faiblesse de la monnaie ajoute au casse-tête de l'inflation, il est peut-être temps de surveiller comment la Banque centrale européenne réagit à la faiblesse de la monnaie.

Obligation : certains économistes estiment que l'inflation globale dans la zone euro pourrait dépasser 6 % cette année. L'objectif de la BCE est de 2 %.

Les chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui constituent habituellement le principal point de mire des marchés, semblent presque avoir été relégués au second plan, les marchés étant accaparés par la guerre en Ukraine.

Les économistes interrogés par Reuters prévoient que l'économie américaine a créé 400 000 emplois le mois dernier, après un gain de 467 000 en janvier. L'emploi serait ainsi inférieur de 2,5 millions de postes à son niveau d'avant la pandémie.

Tous les emplois perdus devraient être récupérés cette année, mais la guerre en Ukraine pourrait entamer la confiance des entreprises et ralentir la croissance de l'emploi dans les mois à venir.

La Réserve fédérale, qui semble prête à commencer à relever ses taux plus tard en mars, surveillera de près le marché du travail.

NFP

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés vendredi :

- L'AIEA affirme que les parties "essentielles" de la centrale nucléaire ukrainienne n'ont pas été touchées.

- Le pétrole rebondit alors que l'escalade du conflit en Ukraine affecte les approvisionnements.

-Nike et IKEA ferment leurs magasins en Russie en raison des sanctions et des restrictions commerciales.

- Commerce extérieur/compte courant allemand

- Ventes au détail de la zone euro

- Emplois non agricoles aux États-Unis