Marketmind : Voir à travers un autre choc

Le choc politique du week-end au Brésil rappelle aux marchés mondiaux la fragilité de la géopolitique, mais les investisseurs semblent plus généralement heureux de s'en tenir au récit de la nouvelle année, à savoir la reprise après une année 2022 désastreuse.

Le Brésil, la 12e plus grande économie du monde, a été secoué dimanche après que les partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont pris d'assaut les principaux bâtiments gouvernementaux, faisant écho aux émeutes du Capitole du 6 janvier 2021 à Washington.

Quelques jours après son investiture, le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a annoncé une intervention fédérale de sécurité à Brasilia jusqu'au 31 janvier. Les actions brésiliennes cotées à l'étranger ont chuté de plus de 2 % lundi, mais les investisseurs surveilleront de près l'ouverture probablement volatile des marchés des devises et des obligations là-bas plus tard.

Les développements alarmants n'ont pas réussi à faire dérailler un début plus optimiste de la première semaine complète de négociation de l'année dans d'autres marchés majeurs, cependant, avec une prise positive du rapport sur l'emploi américain de vendredi pour décembre et la réouverture par la Chine de ses frontières après des années de restrictions COVID zéro.

Les bourses asiatiques et européennes ont grimpé et les contrats à terme américains étaient plus élevés avant leur 5e session de 2023 - rappelant à certains la "règle des cinq jours" souvent citée qui suggère que les actions américaines ont tendance à gagner pour l'année à venir si elles sont nettes positives après 5 jours.

Bien que le rapport sur les emplois aux États-Unis ait montré que les marchés du travail restent tendus, les lectures sur la croissance des salaires et une baisse étonnamment forte de la confiance des entreprises du secteur des services le mois dernier ont encouragé ceux qui parient sur un pic précoce des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

Bien que les rendements du Trésor américain à 10 ans aient légèrement augmenté lundi, ils ont atteint leur plus bas niveau en trois semaines après les données sur l'emploi et les rapports sur le secteur des services. Les contrats à terme de la Fed prévoient environ 60 points de base de hausses supplémentaires pour atteindre un peu moins de 5 % d'ici le milieu de l'année, puis un demi-point de baisse des taux au cours du second semestre de 2023.

Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprime mardi, mais la principale publication de données de cette semaine est le rapport sur les prix à la consommation de jeudi. La saison des résultats du quatrième trimestre démarre sérieusement vendredi avec la publication des résultats de nombreuses grandes banques.

Goldman Sachs commencera à supprimer des milliers d'emplois dans l'ensemble de l'entreprise à partir de mercredi, ont déclaré lundi deux sources au fait de la situation, alors qu'elle se prépare à un environnement économique difficile pour l'année à venir.

Le dollar, quant à lui, a subi le contrecoup du changement de marché de vendredi, notamment par rapport au yuan chinois lundi, dans un contexte d'optimisme quant à la réouverture de COVID. Le yuan offshore a atteint son plus haut niveau depuis août.

Les actions des sociétés chinoises cotées en bourse qui comptent Ant Group parmi leurs principaux actionnaires ont également bondi lundi après l'annonce que le fondateur d'Ant, Jack Ma, abandonne le contrôle du géant de la fintech à la suite d'une restructuration.

L'euro a bondi à son plus haut niveau en une semaine, les traders opposant les résultats des entreprises américaines et les espoirs de la Fed aux signes plus positifs d'une récession peu profonde dans la zone euro et aux bruits plus faucons de la Banque centrale européenne.

L'écart entre les indices de surprise économique positifs de la zone euro et les équivalents américains négatifs est maintenant à son plus grand niveau depuis juin.

Les prix du pétrole ont augmenté lundi, mais le signal positif pour les observateurs de l'inflation est que les prix du Brent en glissement annuel ont glissé en territoire négatif depuis une semaine.

Événements et publications de données à venir qui pourraient orienter les marchés américains et mondiaux plus tard lundi :

* Crédit à la consommation nov. aux États-Unis, permis de construire nov. au Canada

* Intervention de Raphael Bostic, président de la Réserve fédérale d'Atlanta. L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, prend la parole à New York.

* Résultats des entreprises américaines : Jefferies

Graphique : Invasion par les partisans de l'ancien président du Brésil https://www.reuters.com/graphics/BRAZIL-POLITICS/akveqagkovr/chart_eikon.jpg

Graphique : Emplois non agricoles https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/jnvwywgjlvw/nfpr.png

Graphique : Impact de la politique de la Fed sur le chômage https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/ECONOMY/myvmogmqdvr/chart.png

Graphique : ISM services PMI https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/znvnbzdjzvl/ism.png