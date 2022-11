Marketmind : Votre rappel de Daly - ne combattez pas la Fed

Les lignes de bataille entre les marchés boursiers et la Fed sont clairement tracées, et de manière inquiétante pour les investisseurs qui misent encore sur un pivot, l'autre camp ne montre aucun signe de recul.

Bien au contraire.

Tard mardi, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que le resserrement de la politique monétaire n'avait jusqu'à présent pas entamé l'inflation, et mercredi, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu'une pause dans le cycle de hausse n'était pas envisageable et ne faisait pas partie des discussions.

Jusqu'à récemment, Daly était l'un des membres les plus dovish du Comité fédéral de l'Open Market. Ce n'est plus le cas. Ses commentaires ont contribué à faire plonger Wall street dans le rouge un jour où les haussiers auraient pu s'attendre à avoir le dessus.

Sur le front géopolitique, les tensions entre l'Occident et la Russie se sont apaisées après que la Pologne et l'OTAN ont déclaré que le missile qui s'est écrasé en Pologne, tuant deux personnes mardi, n'était probablement pas une frappe russe, mais un missile ukrainien égaré.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a eu des entretiens "francs, constructifs et positifs" avec le gouverneur de la banque centrale de Chine, Yi Gang, lors du sommet du G20 en Indonésie.

Sur le front de l'économie et des marchés, les ventes au détail aux États-Unis ont été plus importantes que prévu ; les rendements obligataires, le dollar et l'indice de volatilité VIX ont tous baissé ; et l'indicateur d'estimation du PIB de la Fed d'Atlanta pour le quatrième trimestre a bondi à 4,4 %.

Mais c'est exactement l'énigme que Bostic a soulignée. Plus l'économie refuse de ralentir, plus la Fed devra être agressive. Wall street - ainsi que les actions et les actifs à risque du monde entier - a un problème.

L'indice des conditions financières américaines de Goldman Sachs montre que les conditions financières américaines se sont assouplies de près de 100 points de base au cours du mois dernier. Ce n'est pas ce que la Fed veut voir, et il se peut que le soutien que cela a apporté aux actions ces dernières semaines commence maintenant à s'estomper.

Conditions financières américaines - indice Goldman Sachs

Les partisans des actions devraient également tenir compte des signaux d'alarme qui clignotent sur le marché obligataire américain, où la courbe des taux est inversée sur toute la période allant de trois mois à 30 ans.

La faible performance de Wall street poussera probablement les actions asiatiques à la baisse à l'ouverture jeudi, et le jeu du chat et de la souris entre les marchés et la Fed est susceptible de dominer de plus en plus le sentiment dans les jours et les semaines à venir.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

- Commerce japonais (octobre)

- Chômage en Australie (octobre)

- Décision sur le taux indonésien (consensus : hausse de 50 points de base à 5,25 %)