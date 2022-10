Marketmind : Xi fait vibrer les tambours

Pékin publie vendredi une série de données économiques clés, dont les derniers instantanés de l'inflation et du commerce, alors que le pays se prépare pour le 20e Congrès du Parti communiste qui s'ouvre dimanche.

On s'attend à ce que le président chinois Xi Jinping remporte son troisième mandat de cinq ans à la tête du pays - un mandat qui lui permettrait de décrocher la place de dirigeant le plus puissant du pays depuis le leader fondateur Mao Zedong.

Les défis économiques et financiers de la Chine s'accumulent. La croissance ralentit considérablement et l'énorme secteur immobilier est en crise. Le mois dernier, le yuan a atteint son niveau le plus faible depuis près de 15 ans, et le yuan offshore le plus faible depuis son lancement en 2010.

GRAPHIQUE : Yuan chinois -

Les investisseurs seront à l'affût des signaux de Xi sur la façon dont il compte s'attaquer à ces questions, sans parler des problèmes politiques intérieurs, sociaux et internationaux auxquels il est également confronté.

Les marchés asiatiques ouvriront leurs portes avec un certain élan vendredi, après l'énorme rallye "risk-on" de jeudi. Et ce, malgré des données d'inflation américaines percutantes qui ont non seulement renforcé les attentes du marché pour une nouvelle hausse des taux de 75 points de base de la Fed, mais ont également ouvert la porte à une hausse de 100 points de base.

Ils seront également en alerte d'intervention sur le marché des changes, après le pic du dollar à un sommet de 32 ans de 147,67 yens. L'emballement haussier des marchés jeudi a fait reculer un peu le dollar, mais il reste au-dessus de 147,00.

Une déclaration du G7 tard dans la journée de jeudi, réaffirmant l'engagement des décideurs politiques selon lequel les mouvements excessifs des devises ne sont pas souhaitables, semble avoir été à peine enregistrée parmi les cambistes. Si le dollar ne baisse pas davantage, la BOJ pourrait devoir agir à nouveau.

Les principaux développements qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

Réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington

Inflation de gros en Inde (septembre)

Masse monétaire du Japon (septembre)

Corée du Sud : prix des importations et des exportations (septembre)

Chômage en Corée du Sud (septembre)

Inflation des prix à la production en Chine (septembre)

Inflation des prix à la consommation en Chine (septembre)

Commerce de la Chine (septembre)

PIB de Singapour (T3, estimation rapide)

Décision sur les taux d'intérêt à Singapour

(Reportage de Jamie NcGeever à Orlando, Floride ; Montage de Josie Kao)

