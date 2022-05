Marketmind : Y a-t-il de la lumière au bout du tunnel ?

Au milieu des décombres des marchés financiers cette semaine, on peut pardonner aux investisseurs de se sentir pessimistes. Mais le flux de nouvelles de ces dernières heures a été encourageant.

D'abord, les autorités chinoises déclarent que la moitié de Shanghai a atteint le statut de "zéro COVID" (bien que les restrictions d'activité restent en place pour le moment). Deuxièmement, le président américain Joe Biden envisage d'éliminer les tarifs douaniers de l'ère Trump sur la Chine comme moyen de faire baisser les prix des marchandises.

Ensuite, un nombre croissant de responsables de la Réserve fédérale ont repoussé mardi la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base. Et enfin, on espère que les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues plus tard mercredi, montreront que les pressions inflationnistes atteignent un sommet.

Tout cela a placé les contrats à terme sur les actions américaines fermement dans le noir et les actions asiatiques se sont relevées de leurs plus bas niveaux de près de deux ans. Les actions chinoises ont augmenté jusqu'à 2 %.

Les indicateurs d'inflation du marché obligataire montrent eux aussi des signes de réduction des tensions : le swap d'inflation américain à 5 ans, une mesure de l'inflation attendue sur la période de cinq ans commençant dans cinq ans à partir d'aujourd'hui, a glissé à 2,44 %. C'est plus de 20 points de base par rapport aux sommets de neuf ans atteints à la fin du mois dernier.

Et les rendements du Trésor américain à 10 ans sont de nouveau inférieurs à 3 %, après avoir atteint lundi un sommet de 3,2 % sur 2 ans et demi.

Mais le contexte macro et géopolitique plus large reste redoutable, avec un tarissement des flux de gaz russe vers l'Europe via un point de transit clé mercredi.

Morgan Stanley a réduit ses prévisions de croissance mondiale pour 2022 à 2,9 %, soit moins de la moitié du taux de croissance de 2021, citant le cocktail toxique du resserrement de la politique monétaire et des frictions persistantes de la chaîne d'approvisionnement.

Prix de l'inflation https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnpwernbjpw/inflation%20pricing.JPG