Marlin Spring achève la clôture initiale de son Fonds de développement avec des engagements s'élevant à plus de 115 millions de dollars

TORONTO, 27 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marlin Spring, une société d'investissement et de développement immobiliers basée à Toronto en activité depuis près de dix ans, a le plaisir d'annoncer la clôture des engagements à hauteur de 115 millions de dollars pour son récent Fonds de développement (le « Fonds »), avec une clôture supplémentaire prévue à l'automne 2021. Ce Fonds sera axé sur des projets de petite, moyenne et grande hauteur principalement dans la Région du Grand Toronto (« RGT »), avec une allocation pour des opportunités de développement sur d'autres marchés canadiens majeurs.



Ce Fonds a été lancé en décembre 2020 et a terminé sa première clôture en avril 2021, avec des engagements en capital de la part d'un groupe d'investisseurs de premier plan.

L'investisseur pilier, Osmington Inc., est une société privée d'investissement et d'immobilier commercial contrôlée par David Thomson qui opère avec le plus haut degré d'intégrité et jouit d'une solide réputation sur le marché immobilier canadien.

« Nous sommes honorés qu'Osmington, l'une des sociétés immobilières canadiennes les plus prestigieuses, ajoute son nom aux côtés de Marlin Spring pour devenir l'investisseur pilier de ce Fonds, et nous sommes reconnaissants de son soutien continu », a déclaré Benjamin Bakst, PDG de Marlin Spring. « Le rôle d'Osmington dans ce Fonds, eu égard à son processus minutieux et sélectif de souscription de ses partenaires et investissements, est à la fois significatif et apprécié. »

Jason Levin, président d'Osmington Inc., a déclaré : « Osmington et Marlin Spring entretiennent une relation de longue date partageant les mêmes stratégie, vision et valeurs d'entreprise. La vitesse de la levée et le type d'investisseurs dans le Fonds témoignent de la confiance du secteur dans Marlin Spring, une vision partagée par Osmington. Nous sommes impatients de participer à la création de milliers de nouveaux foyers afin de répondre aux demandes croissantes dans la GRT. »

Manulife Investment Management rejoint en tant qu'investisseur principal avec un engagement issu du bilan de Manulife Financial Corporation. « Nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec Manulife Investment Management car son équipe de capital-investissement possède une solide expérience en matière d'investissement dans des projets de développement immobilier dans la GRT », a déclaré Ashi Mathur, président de Marlin Spring. « Grâce à notre équipe dévouée et expérimentée ainsi qu'à nos stratégies de croissance fondées sur les principes, nous sommes bien placés pour poursuivre le développement de projets résidentiels et croître considérablement notre portefeuille, à la fois grâce à nos partenariats existants et à l'accueil de nouveaux associés. Alors que nous continuons notre progression, nous restons concentrés sur notre mission visant à offrir une valeur immobilière exceptionnelle à toutes nos parties prenantes en respectant rigoureusement nos valeurs fondamentales. »

À PROPOS DE MARLIN SPRING

Marlin Spring est une société d'investissement immobilier basée à Toronto, qui acquiert, développe, construit et repositionne stratégiquement des actifs en Amérique du Nord. Depuis sa création, Marlin Spring a enregistré une forte croissance après avoir acquis plus de 40 projets, comprenant 12 000 unités qui en sont actuellement à diverses phases de développement, de construction, de repositionnement et d'achèvement à travers le Canada et les États-Unis. Avec des projets représentant plus de 1 million de mètres carrés (plus de 11 millions de pieds carrés) de surface hors œuvre brute et une valeur de plus de 5,7 milliards de dollars une fois terminés, Marlin Spring a été l'un des investisseurs les plus actifs dans les secteurs du développement, des résidences multifamiliales et des maisons de retraite. Aujourd'hui, l'équipe de Marlin Spring et ses plateformes se composent de plus de 500 professionnels impliqués dans tous les aspects de l'acquisition, du développement, de la construction et de la gestion d'actifs de son portefeuille.

