Maroc-Heurts entre migrants et forces de sécurité à Melilla, dix-huit morts

RABAT, 24 juin (Reuters) - Dix-huit migrants sont morts alors qu'ils tentaient de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla, sur la côte nord du Maroc, et alors que des heurts avaient éclaté avec les gardes-frontières, ont annoncé les autorités marocaines.

Près de 2.000 migrants ont tenté de s'introduire sur le territoire espagnol en prenant d'assaut une clôture. Des heurts ont alors éclaté avec les forces de sécurité, ont annoncé les autorités marocaines et espagnoles, ajoutant qu'une centaine de personnes avaient réussi à entrer dans l'enclave.

Environ 140 membres des forces de sécurité marocaines ont été blessées, dont cinq grièvement. Au moins 76 migrants ont également été blessés, selon le ministère marocain de l'Intérieur.

Les autorités espagnoles ont indiqué que 57 migrants et 49 officiers de police espagnols avaient été blessés.

De nombreux migrants en provenance du continent africain tentent de rejoindre l'Europe via Melilla et Ceuta, une seconde enclave espagnole sur la côte septentrionale du Maroc. (Reportage Lilian Wagdy et Ahmed Eljechtimi; version française Camille Raynaud)