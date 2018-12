Maroc-Veillées à la mémoire des deux Scandinaves tuées dans l'Atlas

RABAT, 22 décembre (Reuters) - Deux veillées ont été organisées samedi soir à Rabat à la mémoire de la Norvégienne et de la Danoise qui ont été retrouvées mortes en début de semaine dans l'Atlas.

Plusieurs dizaines de participants, affiliés à différents partis politiques et organisations de la société civile, ont déposé des fleurs et allumé des bougies devant l'ambassade de Norvège et devant celle du Danemark dans la capitale marocaine.

Ils ont aussi brandi des pancartes dénonçant l'assassinat de ces deux touristes scandinaves et exprimé leurs condoléances et leur solidarité avec les familles des victimes.

Louisa Vesterager Jespersen, Danoise de 24 ans, et Maren Ueland, Norvégienne de 28 ans, ont été retrouvées mortes lundi, avec des traces de blessures au cou, près du village d'Imlil, sur le chemin du Djebel Toubkal, point culminant d'Afrique du Nord et destination de nombreux randonneurs.

Quatre suspects, âgés de 25 à 33 ans et originaires de quartiers pauvres de Marrakech, ont été arrêtés pour ces meurtres.

Ces suspects ont prêté allégeance au groupe Etat islamique et à son chef, Abou Bakr al Baghdadi, dans une vidéo réalisée la semaine dernière, ont rapporté les autorités marocaines.

Neuf autres personnes ont été arrêtées vendredi dans plusieurs villes du Maroc pour leurs liens présumés avec les assassins.

Les autorités marocaines n'ont pas confirmé pour le moment l'authenticité d'une autre vidéo, partagée sur Facebook, qui montrerait la décapitation d'une des victimes. (Ahmed Eljechtimi; Eric Faye pour le service français)