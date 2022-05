Marqués par la crise, les nouveaux venus aux élections visent à déloger l'élite libanaise.

Dimanche, Hamdan espère commencer à changer les choses pour le mieux en remportant un siège au parlement, l'un des nombreux nouveaux venus qui espèrent briser l'emprise des politiciens sectaires dominants sur le pouvoir lors des élections parlementaires du 15 mai.

Le vote fait partie d'une lutte entre l'élite politique et financière du Liban et "les 99% qui sont victimes dans cette société", a déclaré l'avocat de 34 ans.

L'élection est la première au Liban depuis l'implosion des finances nationales en 2019 - le résultat de ce que les critiques appellent des décennies de mauvaise gestion de l'État et de corruption - et depuis que 215 personnes ont été tuées et des pans entiers de Beyrouth dévastés par l'explosion du port.

De nombreux manifestants qui sont descendus dans la rue peu après ont imputé la catastrophe, dont les enquêtes sont au point mort, aux manquements à la sécurité des hauts responsables politiques et de la sécurité.

"Ils savaient !" était un slogan populaire, une référence à l'establishment au pouvoir qui connaissait la présence de grandes quantités de nitrate d'ammonium dans le port mais n'a rien fait à ce sujet.

De hauts responsables politiques et de la sécurité ont déclaré qu'ils étaient au courant que des matériaux explosifs étaient stockés là, mais tous nient toute responsabilité dans l'explosion.

Avec le Liban en proie à ce que la Banque mondiale a appelé l'un des pires effondrements économiques au monde, certains analystes pensent que les candidats opposés aux partis établis ont plus de chances que jamais de remporter certains des 128 sièges du Parlement.

Mais les candidats de l'opposition sont toujours confrontés à une bataille difficile.

Le système politique sectaire du Liban penche en faveur des factions établies, et certains commentateurs affirment que les nouveaux venus ont compromis leurs chances en ne parvenant pas à unir tout le pays autour d'une plateforme unique.

Maha Yahya, directeur du Carnegie Middle East Center, a déclaré que les nouveaux arrivants étaient désavantagés par les règlements électoraux qui obligent les électeurs à se rendre dans leurs villages ancestraux pour voter, ce qui les expose davantage à la pression des puissants partis locaux et représente une dépense que beaucoup ne peuvent se permettre.

"Cela crée un terrain de jeu injuste", a-t-elle déclaré. Elle a néanmoins ajouté qu'un bloc important de voix "qui ne sont pas nécessairement redevables aux partis politiques actuels" pourrait être élu.

Hamdan a déclaré qu'une victoire pour l'un des nouveaux venus marquerait un progrès : "Chaque personne qui entre au parlement est une victoire".

COUP DE FEU DANS LA POITRINE

Dans les jours qui ont suivi l'explosion du port de Beyrouth, Hamdan, qui est également un militant des droits de l'homme, surveillait la répression des manifestations antigouvernementales par les forces de sécurité lorsqu'il a été touché à la poitrine par une balle d'oiseau qui lui a transpercé le cœur, nécessitant une intervention chirurgicale.

Il accuse les forces de sécurité qui protègent le parlement à Beyrouth. La force a nié avoir utilisé de telles armes dans une déclaration publique à l'époque et a déclaré cette semaine qu'elle ne ferait pas d'autres commentaires sur la question.

Hamdan se présente aux côtés de candidats partageant les mêmes idées dans le sud du Liban contre des politiciens, notamment Ali Hassan Khalil du Mouvement Amal chiite et Marwan Kheireddine, président de la Banque AM du Liban.

Le juge chargé de l'enquête sur l'explosion a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Khalil, qui ne s'est pas présenté aux interrogatoires prévus sur les causes de l'accident.

Khalil, l'un des hommes politiques les plus influents du Liban et ministre des finances de 2014 jusqu'à l'effondrement économique, nie toute implication dans l'explosion et fait partie des suspects qui ont demandé la révocation du juge. Il a refusé de faire d'autres commentaires pour cet article.

La banque de Kheireddine est l'une des nombreuses banques qui ont restreint l'accès des déposants à l'épargne au cours de l'effondrement économique en raison d'une grave pénurie de dollars au cœur de la crise financière.

Ces décisions ont provoqué une colère généralisée parmi des pans entiers de déposants qui ont été entraînés sous le seuil de pauvreté.

Kheireddine n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les dépôts ou sur l'élection de manière plus générale.

Dans une interview accordée à MTV Lebanon en 2020, il a reproché au gouvernement, auquel les banques commerciales ont prêté des milliards de dollars, de mal gérer l'économie.

"Dois-je m'excuser que votre État soit un voleur ? Devrais-je m'excuser que les banques aient prêté à l'État et que (l'État) les ait saisis (les dépôts) ?" a déclaré Kheireddine lors de l'interview.

CONTRECOUP DU CLAN

Lorsque des candidats se présentant aux côtés de Hamdan ont tenté de lancer leur campagne le mois dernier près de la ville portuaire de Sidon, dans le sud du pays, un groupe de partisans d'Amal a frappé certains d'entre eux à coups de poing et de pied et a tiré des coups de feu en l'air, selon un témoin de Reuters.

Amal, un proche allié du mouvement Hezbollah soutenu par l'Iran qui a centré sa campagne sur le développement et la résistance à Israël, a nié toute implication dans l'incident.

Amal et le Hezbollah ont longtemps dominé la représentation chiite dans un système politique qui a renforcé l'influence des factions sectaires depuis la guerre civile de 1975-90.

Avec ses alliés, le Hezbollah a remporté une majorité parlementaire en 2018.

Les nouveaux arrivants défient les partis existants dans l'ensemble des 15 circonscriptions électorales du Liban. Jad Ghosn, un ancien journaliste, se présente dans une région dominée par des factions chrétiennes, dont celle du président Michel Aoun.

Le parti avec lequel il se présente, Citoyens dans un État, s'est démarqué en faisant campagne sur un programme unique centré sur la répartition équitable des pertes du secteur financier, dont les épargnants ordinaires ont jusqu'à présent supporté le poids.

Ghosn oppose cela à l'establishment et même à certains membres de l'opposition qui se concentrent sur des questions qui divisent, comme les capacités militaires du Hezbollah.

"Nous ne courons pas simplement 'contre' quelque chose. Nous courons 'avec'. Il y a un programme", a-t-il déclaré.

Sara Zaiter, une candidate de l'opposition de 32 ans qui se présente dans la région de Baalbeck-Hermel, au nord-est du pays, s'est heurtée à l'opposition de son propre clan familial influent. Elle vit en France mais est venue au Liban pour faire campagne.

Ses proches ont publié une déclaration aux médias disant qu'elle ne les représentait pas et qu'ils soutenaient le législateur de longue date Ghazi Zeaiter, un candidat Amal sur une liste soutenue par le Hezbollah.

Zeaiter, un ancien ministre, a également été inculpé en rapport avec l'explosion du port de 2020. Les détails de son implication présumée n'ont pas été rendus publics car les enquêtes sont secrètes. Il a nié tout acte répréhensible et n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"La réponse des partis de l'establishment est parfois de nous faire passer pour des traîtres, parfois d'être alarmiste", a déclaré M. Zaiter, citant deux autres candidats de son clan qui ont retiré leur candidature après la publication de la déclaration.