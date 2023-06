Après s'être débarrassés de la Fed et de la BCE la semaine dernière, les investisseurs vont retrouver sur leur chemin le patron de la banque centrale américaine, mais aussi les banques centrales anglaise, suisse, norvégienne et même turque. Bref, les allergiques de la politique monétaire, les crispés des taux, les contemptrices de banquiers centraux et les pourfendeurs d'assouplissement quantitatif vont souffrir. La Chine est encore au cœur de l'actualité ce matin, pendant que les Etats-Unis sont en weekend allongé.

Les marchés actions occidentaux ont généralement affiché des gains solides la semaine dernière, en dépit d'un petit coup de mou à Wall Street vendredi. Les indices européens en ont profité pour se remettre la tête à l'endroit, pendant que leurs homologues américains poursuivaient leur spectaculaire ascension. De solides performances donc, au terme de plusieurs séances à hauts risques, ponctuées par plusieurs décisions de banques centrales. La Fed a fait une première pause en 15 mois dans son cycle de resserrement monétaire, tout en avertissant que la hausse des taux pourrait reprendre. Mais les marchés actions s'en fichent et ne croient pas totalement aux menaces. En Europe, la BCE a relevé ses taux, toujours préoccupée par l'inflation. Elle devrait encore le faire en juillet. Les stratégies monétaires ne contrarient donc pas tellement les investisseurs, qui misent toujours sur la capacité d'adaptation des banques centrales en cas de coup dur. C'est une stratégie risquée sur le papier, mais qui a fait ses preuves depuis 2008.

Cette nouvelle semaine démarre sans les Etats-Unis, qui bénéficient d'un weekend à rallonge grâce à Juneteenth, la journée de commémoration de la fin de l'esclavage. Pour autant, le chef de la diplomatie de Joe Biden, Anthony Blinken, ne chôme pas. Il est à Pékin pour essayer de renouer le dialogue avec les autorités chinoises. Il a déjà passé plus de sept heures avec son homologue local et pourrait, dit-on, croiser la route de Xi Jinping. Le premier bilan est aussi tiède que l'on pouvait s'y attendre : Washington veut maintenir un canal de discussion ouvert, Pékin est d'accord mais conseille aux Etats-Unis de s'occuper de leurs affaires pour toute question liée à sa politique intérieure. En langage diplomatique, les échanges ont été "francs, substantiels et constructifs", selon le département d'Etat. "Franc" signifie que certaines positions sont irréconciliables. "Substantiels" que la journée a été longue. Et "constructifs" que rien n'a été décidé.

La Chine, toujours, qui reste au cœur des déceptions économiques. La fameuse reprise en V post-covid que les financiers attendent n'a toujours pas pointé son nez et les autorités ne semblent rien vouloir faire pour qu'il en soit autrement. C'est en tout cas la lecture que nous avons en Occident, où nous sommes depuis longtemps déjà accros aux politiques de soutien dès qu'un écueil se présente. Quoi qu'il en soit, les investisseurs nourrissaient quelques espoirs d'annonces porteuses à l'issue d'une réunion de l'exécutif chinois vendredi. Mais rien de concret n'est sorti. Ce qui a poussé Goldman Sachs à revoir en baisse ses projections de croissance pour la Chine cette année. Les marchés locaux sont en berne ce matin.

Les informations à connaître pour bien démarrer la semaine :

Je le remets là, le marché action et le marché obligataire sont fermés aux Etats-Unis aujourd'hui.

Le Paris Air Show, ou Salon du Bourget, ouvre ses portes aujourd'hui quatre ans après sa dernière édition. Cette manifestation biennale est l'occasion pour les industriels de l'aéronautique, notamment Airbus et Boeing d'annoncer de grosses commandes.

La Russie s'emploie à fédérer des soutiens dans sa guerre en Ukraine. Des dirigeants africains sont à Moscou pour discuter du conflit.

Aux Etats-Unis, la SEC va sécuriser les fonds placés par les clients américains de Binance qui seront rapatriés sur le territoire national.

Etats-Unis encore, Jerome Powell, le grand chef de la banque centrale américaine, fera son bilan semi-annuel devant les parlementaires américains mercredi et jeudi.

Il y aura encore beaucoup de décisions de politique monétaire dans les jours à venir, notamment jeudi celles de la Banque d'Angleterre, de la Banque nationale suisse et de la Banque de Norvège, qui devraient toutes relever leurs taux. Un petite doute subsiste sur l'ampleur du mouvement : parle-t-on de 0,25 ou de 0,50% ? Jeudi toujours, la banque centrale turque devrait aussi trancher avec une nouvelle politique plus adaptée aux réalités économiques. Il se murmure que le taux directeur turc pourrait passer de 8% à … 25% !

En Europe, un accord diplomatique a été trouvé dans le domaine de la transition énergétique. Un objectif de 42,5% d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l'Europe a été fixé d'ici 2030.

Enfin, le président allemand Frank-Walter accueille le premier ministre chinois Li Qiang à Berlin.

En Asie Pacifique, Tokyo appuie sur le frein après une nouvelle série de hausses. La pause se traduit par une baisse de 1,2% pour le Nikkei 225. La Chine accuse le coup de l'absence de mesures de relance, avec un CSI300 qui perd 0,8% et un Hang Seng qui lâche 1,2%. La Corée du Sud, l'Inde et Taiwan perdent un peu de terrain. Seule l'Australie se distingue : l'ASX200 reprend 0,5%, grâce à la finance et à la santé, qui ont plus que compensé la baisse des matériaux et de l'énergie, plombées par les craintes sur la croissance chinoise. Les indicateurs avancés européens sont baissiers. Le CAC40 a démarré la séance en baisse de 0,4% à 7355 points.

Les temps forts économiques du jour

Un seul indicateur aujourd'hui, l'indice NAHB des prix immobiliers aux Etats-Unis à 16h00. Tout l'agenda ici.

L'euro reste ferme à 1,0934 USD. L'once d'or s'échange 1955 USD. Le pétrole reperd du terrain, avec un Brent de Mer du Nord à 75,44 USD le baril et un brut léger américain WTI à 70,91 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans s'établit à 3,76%. Le bitcoin se négocie autour de 26 400 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Airbus se prépare à remplacer l'hélicoptère best-seller H145 par le X9, selon Reuters. Le groupe a par ailleurs signé une commande d'A350 avec une grande compagnie non-citée à ce stade et confirmé son objectif de livraisons.

Michelin conclut un accord pour racheter Flex Composite à l'IDI, sur la base d'une valorisation de 700 M€.

Sartorius Stedim Biotech revoit en baisse ses prévisions 2023.

Bhupender Singh nommé directeur général délégué de Teleperformance.

Vivendi vend Editis à CMI (Daniel Kretinsky) pour finaliser l'acquisition de Lagardère.

TotalEnergies va relever les salaires de ses salariés français de 2% à mi-année, comme "acompte" de leur augmentation annuelle.

Rallye, la maison-mère de Casino, a conclu, sous l'égide des conciliateurs, un accord avec les porteurs de sa dette garantie par des titres Casino placée en fiducie-sûreté, qui ont renoncé à se prévaloir de tout cas de défaut lié à la procédure de conciliation de Casino.

2CRSi vend Boston Limited et se recentre sur la fabrication. Un dividende exceptionnel de 0,20 EUR par action sera proposé.

Novo Nordisk finalise la prise de contrôle de Biocorp à 35 EUR par action.

L'accord de recapitalisation de Latécoère est homologué.

Le dividende en actions Nacon proposé aux actionnaires de BigBen sera mis en paiement le 28 juillet.

Le petit coin de la dilution : Neovacs signe la convention de fiducie destinée à l’equitization des obligations remboursables en actions assorties de bons de souscription d’actions.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)