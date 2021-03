Mars attaque

Le retour en grâce des valeurs décotées, la stratégie dite "value" (qui consiste à acheter des titres qui ont l'air très bon marché sur la base des ratios financiers classiques), n'est pas la seule tendance de fond actuellement. Les investisseurs aiment aussi les petites valeurs : nos indicateurs maison chez Zonebourse montrent par exemple que les grosses capitalisations américaines ont baissé de plus de 3% la semaine dernière, quand le compartiment des petites capitalisations a gagné 0,5%. Autre enseignement de ce début d'année, les analystes revoient en hausse leurs prévisions à tour de bras. Selon FactSet, c'est même le mouvement le plus violent dans ce sens depuis le 1er trimestre 2002. En tout cas, cela cadre assez bien avec la reprise économique espérée, qui devrait aller au-delà du simple rebond assis sur une base de comparaison ultra-favorable, puisque les économies étaient peu ou prou à l'arrêt au début du printemps 2020.

Aux Etats-Unis, la chambre des représentants a voté le "plan Biden" de relance, doté de 1900 Mds$. Il va désormais entrer dans le dur avec son passage à la chambre haute. Les économistes restent partagés sur ce projet. On peut lire chaque jour dans la presse américaine des avis divergents (des économistes, quoi). Ses partisans le jugent nécessaire pour la frange de population la plus fragilisée. Ses détracteurs ont de multiples griefs, en particulier son potentiel inflationniste et une efficacité qui serait limitée à l'heure où les vaccins devraient permettre le retour de la croissance et un boom économique.

Les vaccins parlons-en. Les taux de traitement de la population progressent dans le monde. En Europe continentale moins vite qu'ailleurs : le rythme est un peu désespérant. Le chef-économiste d'Unicredit, Erik Nielsen, se lamentait dans son papier dominical devant cette lenteur. "En date de vendredi, je crois avoir compris que moins de 20% du vaccin AstraZeneca livré à l'Allemagne, à la France et à l'Italie avait été administré… Moi qui pensais que le système de santé européen était de classe mondiale… Je suppose qu'il va falloir que je revoie ma position". Pour un état des lieux très visuel, c'est par ici. Le Royaume-Uni, qui a franchi le jalon des 20 millions de vaccinés, avait fléché la semaine dernière son chemin vers le déconfinement. C'est le pays à suivre pour l'expérience à échelle réelle de la réouverture d'une grande économie.

Quelques événements importants qu'il ne fallait pas rater ce weekend :

Le gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo, dans l'œil du cyclone après des accusations de harcèlement sexuel.

Les renseignements américains considèrent que le prince Mohammed Ben Salman a approuvé l'assassinat de Jamal Khashoggi.

Donald Trump évoque une candidature en 2024 lors d'une convention républicaine.

L'Iran oppose une fin de non-recevoir à la proposition américaine de rediscuter de l'accord nucléaire de 2015.

Pour débuter la semaine, les indicateurs avancés sont haussiers en Europe ce matin, tandis que les "futures" américains affichent eux aussi une belle teinte vert foncé. Tokyo s'est offert un rebond de 2,4% à la clôture. La séance sera marquée par la publication des PMI manufacturiers définitifs de février partout dans le monde, plusieurs discours de banquiers centraux dans l'après-midi et la queue de comète des résultats d'entreprises.

Les temps forts économiques du jour

Les indices PMI manufacturiers définitifs de mars seront publiés tout au long de la journée pour les principales économies mondiales. Il faudra aussi suivre l'inflation allemande de février (14h00) et l'ISM manufacturier aux Etats-Unis (16h00). Deux allocutions de membres de la Fed sont programmées en milieu d'après-midi, ainsi qu'un discours de Christine Lagarde lors d'un événement en Allemagne (autour de 17h00). Le PMI manufacturier officiel chinois reste en zone d'expansion mais réduit sa dynamique à 50,6.

L'euro a reculé à 1,2075 USD. L'once d'or se reprend légèrement à 1749 USD. Le pétrole se stabilise à 62,36 USD le baril WTI et à 65,34 USD le baril de Brent. Le rendement du T-Bond reste haut perché à 1,4% sur 10 ans. Le Bitcoin regagne un peu de terrain après une sévère purge, à 46 434 USD.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Dans le monde

Annonces importantes

Les résultats de Berkshire Hathaway dépassent les attentes au T4.

Logitech a relevé ses objectifs 2020/2021, un exercice exceptionnel, et communiqué ses anticipations pour le suivant et le moyen terme.

Le vaccin unidose de Johnson & Johnson validé par la FDA aux Etats-Unis.

SoftBank scelle un accord avec WeWork.

La Deutsche Bank encore mise en cause dans une affaire obscure, cette fois sur des dérivés de change en Espagne.

Starwood relève à 36 EUR son offre sur CA Immobilien.

Aviva vise la neutralité carbone d'ici 2040.

Ferrari va proposer un dividende de 0,867 EUR.

En Mongolie, Rio Tinto et les autorités conviennent de revoir les termes d'un projet minier géant de 7 Mds$.

McDonald's envisage de vendre une partie de Dynamic Yield, selon le Wall Street journal.

Takeda va céder quatre produits pour le diabète au Japon à Teijin Pharma Limited.

Julius Bär lance un nouveau programme de rachat d'actions.

Selon Bloomberg, Robinhood a prévu de déposer un dossier d'IPO en mars.

Ça publie aujourd'hui. Zoom Video, Eurofins, Bunzl, Novavax, Bank of Ireland, Aggreko, PostNL…