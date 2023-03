Les marchés actions sont parvenus à rebondir la semaine dernière, dans une actualité finalement assez anodine. Il devrait y avoir pas mal d'agitation dans les jours à venir en attendant la prochaine décision de la banque centrale américaine, prévue le 22 mars, d'autant que la Chine s'est encore dérobée pour prendre le leadership de la croissance mondiale. On développe tout ça ensemble ce matin.

Hier soir avant de me coucher, j'avais plutôt une bonne idée de ce que j'allais vous raconter ce matin. Ça aurait parlé de rendez-vous décisifs d'ici au 22 mars avec une blague bien lourde au milieu et un lien vers une chanson navrante ou étonnante, histoire de bien démarrer la semaine. Et paf ! J'allume mon ordinateur ce matin au bureau après m'être préparé une tisane dans ma tasse Petit Ours Brun©. Et je constate que Bloomberg titre en une "Le sort du marché boursier se joue sur les 13 prochaines séances". Mon idée quoi, saleté de lundi. On parle souvent de l'espionnage de la Chine, mais les Américains sont vraiment costauds aussi manifestement.

Bon, ils titrent un peu fort quand même. Le marché boursier ne va pas disparaître dans d'affreuses souffrances ou doubler sur l'année à cause de ce qui va se passer dans les jours à venir. Mais on peut raisonnablement penser qu'il piquera du nez ou qu'il reprendra son rebond à la lecture des données et des décisions qui vont être annoncées. Voilà la série à suivre :

Jerome Powell, le patron de la Fed, donnera la température de la politique monétaire demain lors de son audition semestrielle par la commission bancaire du sénat des Etats-Unis mardi à partir de 16h00.

Les statistiques de l'emploi aux Etats-Unis en février seront publiées vendredi à 14h30.

L'inflation américaine du mois de février sera annoncée le mardi 14 mars (à 13h30 parce que les Etats-Unis seront passés à l'heure d'été le weekend précédent, deux semaines avant l'Europe).

La Fed annoncera sa prochaine décision de politique monétaire le mercredi 22 mars, à la lumière de tout ce qui précède et des autres statistiques qui viendront compléter le dispositif.

Le sort des marchés actions reste intimement lié à la trajectoire de la politique monétaire des Etats-Unis. Les investisseurs donnent l'impression d'avoir pris leur parti du maintien de taux élevés plus longtemps, alors la crainte s'est déplacée sur le risque d'une poursuite des relèvements de taux au-delà de ce qui est projeté. C'est pour cela que les statistiques des jours à venir et les mesures qui seront décidées par la Fed ont une telle importance. Un peu comme d'habitude en fait.

Ces craintes n'ont pas empêché les marchés actions occidentaux de reprendre leur ascension la semaine dernière, après un mois de février difficile. Les indices régionaux MSCI ont donné des gains de 2% aux Etats-Unis, de 1,7% sur les marchés émergents, de 1,6% au Japon et de 1,4% en Europe. La hausse s'est concentrée sur la fin de semaine, notamment sur la séance de vendredi. En parallèle, la chute des obligations et la remontée de leur rendement qui est son corollaire a pris fin vendredi. Le rendement de la dette américaine à dix ans est passé brutalement de 4,05 à 3,94%. Cette détente un peu inattendue a contribué à renforcer le rebond des actifs à risque.

Pour compléter, voici quelques informations à large spectre pour vous remettre dans le bain économico-financier :

La Chine se fixe un objectif de croissance économique d'environ 5% pour 2023, avec des dépenses militaires en croissance de 7,2%. Cet objectif est jugé décevant par le marché. Il pèse d'ailleurs sur le cours de certaines matières premières ce matin.

Après vingt ans de négociations, les Etats membres de l'ONU ont finalisé le premier traité international de protection de la haute mer.

Les combats sont toujours intenses autour de Bakhmout en Ukraine, où les troupes russes ont l'air de progresser.

L'étau se resserre sur TikTok, visé par un projet de loi américain pour interdire certaines technologies étrangères intrusives.

Donald Trump continue à pousser ses pions en vue de l'élection présidentielle américaine de 2024. Il a notamment souligné qu'avant sa présidence, le parti républicain "était dirigé par des monstres, des néo-conservateurs, des mondialistes, des fanatiques de l'ouverture des frontières et des imbéciles". Ambiance.

Le rythme des publications de résultats d'entreprises freine, mais il reste sur les tablettes quelques gros dossiers comme Fastenal, Lindt, Henkel, Thales, Adidas, Geberit, Continental, Vivendi ou Oracle.

Une journée noire est attendue en France mardi contre la réforme des retraites.

France toujours, où la presse parle beaucoup des résultats de la CMA-CGM, qui a enregistré en 2022 un bénéfice net record de plus de 23 Mds€, dopé par l'explosion du prix du fret maritime. Son rival AP Moller Maersk avait lui dégagé 27,5 Mds€ sur cette année parfaitement exceptionnelle pour le secteur, dont les performances sont en train de rentrer dans le rang.

En Asie Pacifique ce matin, on profite toujours de l'effet de traction de la hausse de Wall Street et de l'Europe vendredi, sauf en Chine. Les principaux indices au Japon, en Inde et en Corée du Sud gagnent un peu plus de 1%. Les gains sont un peu plus mesurés en Australie (0,6%). En Chine, quelques hésitations donc après l'annonce d'un objectif de croissance 2023 peu ambitieux. Le CSI300 perd 0,5% sur le continent, tandis que Hong Kong parvient à rester dans le vert à hauteur de 0,3% à l'heure où ces lignes sont écrites. Les indices européens sont attendus en hausse à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Les ventes de détail européennes (11h00) et les commandes d'usines américaines (16h00) sont au programme du jour. Tout l'agenda ici.

L'euro remonte à 1,0644 USD. L'once d'or aussi, à 1854 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 84,98 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,97 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans rechute lourdement à 3,94%. Le bitcoin reste autour de 22 400 USD.

Les principaux changements de recommandations

Accor : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 36 EUR.

Aston Martin Lagonda : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 120 à 160 GBp.

Azelis : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 26 à 28 EUR.

Beiersdorf : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 116 à 128 EUR.

Cembra : UBS reste neutre avec un objectif de cours relevé de 70 à 79 CHF.

Clariant : CFRA passe de conserver à vendre en visant 15 CHF.

Comet : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 263 à 284 CHF.

Compagnie Financière Richemont : HSBC passe de conserver à acheter en visant 180 CHF.

Corbion : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 32 à 30 EUR.

Crédit Suisse : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,80 à 2,60 CHF.

Eurofins : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 58 à 50 EUR.

Euronav : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver.

Forbo : Julius Bär reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1160 à 1400 CHF.

Georg Fischer : Julius Bär reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 75 à 79 CHF.

Grifols : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 14 EUR.

Haleon : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 335 à 330 GBp.

Holcim : Julius Bär reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 52 à 60 CHF.

InterContinental Hotels : Barclays passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 6000 GBp.

INWIT : Citigroup passe d'acheter à neutre en visant 12,50 EUR.

Kingfisher : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 330 GBp.

LVMH : HSBC passe de conserver à acheter en visant 999 EUR.

Nestlé : RBC passe de performance sectorielle à sousperformance en visant 95 CHF.

Piaggio : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 4,40 à 5 EUR.

Rathbones : Jefferies passe de sousperformance à conserver en visant 2000 GBp.

Reckitt : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver.

Recticel : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 18 à 20 EUR.

Scor : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 29,50 à 30 EUR.

SIG Group : Goldman Sachs passe de neutre à acheter en visant 28,50 CHF.

Telefonica Deutschland : Citigroup passe d'acheter à neutre en visant 3,10 EUR.

Vallourec : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 16,30 à 17,60 EUR.

Viscofan : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 70 à 72 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Carrefour va lancer mi-mars un "panier anti-inflation" de 200 produits à 2 EUR.

Peugeot (Stellantis) fête les 40 ans de sa 205.

Alstom inaugure un nouveau site de production en Italie.

Darmanin plaide pour un "new deal" de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie, après les difficultés des producteurs locaux, dans la SLN (Eramet).

Elior a signé le protocole d'acquisition de Derichebourg Multiservices.

Delta Drone ferme sa filiale d'ingénierie nantaise.

Advicenne lance le Sibnayal au Danemark.

La première expérience clinique américaine de Carmat publiée dans la revue Annals of Thoracic Surgery Short Reports.

Florentaise postule à une entrée en bourse sur Euronext Growth.

Ils ont publié aussi / ils sont sur l'agenda : Séché…

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Volkswagen veut renforcer ses ventes de voitures électriques en Europe plus rapidement que prévu, en visant une part de 80% en 2030.

La division gestion d'actifs de Goldman Sachs est candidate au rachat de Subway, selon Sky News.

L'ex-actionnaire principal de Credit Suisse, Harris Associates, a vendu sa participation, selon le FT.

Les affaires de Nvidia avec Huawei seraient contrariées si les Etats-Unis mettaient leurs menaces à exécution.

Solvay va céder sa participation dans RusVinyl pour environ 430 M€.

Arm, filiale de SoftBank, veut lever au moins 8 Mds$ en bourse à Wall Street.

Rheinmetall en discussion pour construire une usine de chars en Ukraine.

Fair Isaac va remplacer Lumen Technologies dans le S&P500.

Scout Motors, la marque de véhicules électriques tout-terrain de Volkswagen, va bâtir une usine de camions et de SUV en Caroline du Sud, pour 2 Mds$.

Boeing refuse au PDG Calhoun un bonus de 7 M$ en raison des retards du 777X.

Burkhalter a bouclé son augmentation de capital.

La Caisse des dépôts italienne dépose une offre sur le réseau fixe de Telecom Italia pour contrer KKR.

Les principales publications du jour : Fastenal, Nexi, Belimo, Ciena, Helvetia, Aryzta… Tout l'agenda ici.

