Marsel Khaliullin nommé directeur des activités d'Aftermarket Services Russia & CIS, de Nikkiso Industrial Russia

TEMECULA, Californie, 08 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (le Groupe) de Nikkiso Cryogenic Industries, une filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d'annoncer la nomination de Marsel Khaliullin au poste de directeur des activités de Aftermarket Services Russia & Cryogenic Industries Service pour Nikkiso Industrial Russia (NIR).



Basé en Russie, il gèrera et soutiendra les services après-vente, sous la direction d'Ayman Zeitoun chez NIR et de Jim Estes pour CIS.

Marsel possède plus de 20 ans d'expérience à divers postes dans le secteur de l'entretien et de l'ingénierie en lien avec les équipements rotatifs, ayant notamment passé les six dernières années dans l'industrie pétrolière et gazière en Iraq et 10 ans au sein de sociétés internationales. Au cours des deux dernières années, Marsel a géré l'atelier dédié aux équipements rotatifs pour SPM Oil & Gas, une société de Caterpillar.

« L'expérience et la connaissance du secteur de Marsel seront très bénéfiques pour NIR, et nous nous réjouissons de ses contributions positives », a déclaré Ayman Zeitoun, vice-président et directeur général des opérations en Russie.

Avec cet nomination, Nikkiso poursuit son engagement d'avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd) et ses entreprises membres fabriquent des équipements et de petites usines de traitement du gaz cryogénique pour les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), des services d'entretien de puits et du gaz industriel. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Cosmodyne et de Cryoquip, ainsi qu'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .