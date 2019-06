Martin Coriat nommé Directeur Général de Wizbii

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wizbii a nommé Martin Coriat à la Direction Générale de l’entreprise. Son arrivée doit permettre à Wizbii de poursuivre sa croissance en Europe et structurer de nouveaux services pour les jeunes dans les domaines du financement, de la santé, de la mobilité et du logement. Aujourd'hui, 3 millions des 18-30 ans utilisent les services de Wizbii.Diplômé de HEC et titulaire d'un MBA de l'Insead, Martin Coriat fonde en 2010 LeLynx.fr. De 2013 à 2017, il poursuit sa carrière au Royaume-Uni et prend les rênes de la maison mère Confused.com, leader britannique du marché de la comparaison de services financiers en ligne.De 2017 à 2019, il reprend la Direction Générale de LeLynx avant de rejoindre Wizbii.Son arrivée accompagne la récente augmentation de capital de 12,5 millions d'euros effectuée par le groupe.