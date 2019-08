Martin Currie, filiale de Legg Mason, privilégie les actions émergentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur une période de 10 ans, si l'on compare la valeur actuelle du ratio cours/valeur comptable (price-to-book, ou P/B) de base par rapport à l'historique, l'ensemble des marchés émergents (tel que mesuré par l'indice MSCI EM) affiche une importante décote par rapport aux actions mondiales dans leur ensemble (tel que mesuré par l'indice MSCI World) et ce, bien que les actions émergentes offrent une rentabilité très similaire et un meilleur potentiel de croissance globale des bénéfices, observe Martin Currie, filiale de Legg Mason.Selon elle, c'est une opportunité intéressante pour les investisseurs à long terme. En outre, l'opportunité offerte par les ME (tel que mesuré par l'indice des ME) a également subi un vaste changement de nature, car elle est devenue sensiblement moins pondérée par les ressources et plus pondérée par les secteurs des technologies de l'information et de la consommation au cours des 10 dernières années.Sur le plan régional assure Martin Currie, il y a lieu d'être positif à l'égard de la Chine. Les valorisations reflètent une grande partie de l'incertitude sur la situation commerciale et les opportunités de croissance séculaire à long terme sont maintenant mal évaluées.L'Indonésie devrait bénéficier d'une politique monétaire plus accommodante à l'échelle mondiale, les secteurs de la consommation s'accommodant d'un environnement de croissance difficile et les perspectives s'améliorant.Du côté de Hong Kong, alors que l'économie locale est plus sensible que la plupart aux problèmes de l'environnement commercial en général, Martin Currie pense que le marché boursier intègre des sociétés présentant des caractéristiques de croissance séculaires à long terme très attrayantes.Outre les répercussions évidentes des flux monétaires qui seront nécessaires pour éviter les écarts indésirables par rapport aux indices de référence, l'inclusion des actions de catégorie A dans les principaux indices devrait faire progresser le marché actions chinois en termes de gouvernance d'entreprise et d'ESG. Le gérant pense également que la meilleure intégration de ces éléments pourrait conduire à une réforme et à une libéralisation plus poussées des marchés des capitaux.