Martin Currie, filiale de Legg Mason, relativise l'impact de l'impasse sur les droits de douane

L'impasse actuelle sur les tarifs douaniers ne devrait avoir que des répercussions minimales sur les perspectives à long terme des marchés actions, estime Martin Currie, filiale de Legg Mason. La vision à long terme du gérant reste inchangée : elle continue de percevoir une absence de pressions inflationnistes et, en réalité, elle observe de forts courants déflationnistes sous-jacents, engendrés par des bouleversements technologiques.Dans ce contexte, Martin Currie continue d'axer ses travaux de recherche fondamentale sur les sociétés sous-évaluées offrant des rendements attrayants et durables, de bons profils de croissance et des bilans solides, ainsi que sur celles qui offrent de bonnes caractéristiques à long terme.