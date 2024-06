Martin Shkreli a été poursuivi à New York par un collectif d'art numérique qui a déclaré avoir payé 4,75 millions de dollars pour un album unique du groupe de hip-hop Wu-Tang Clan, avant d'apprendre que le dirigeant pharmaceutique condamné avait fait des copies et qu'il diffusait la musique au public.

M. Shkreli a payé 2 millions de dollars en 2015 pour "Once Upon a Time in Shaolin", et l'a cédé pour satisfaire en partie une ordonnance de confiscation de 7,4 millions de dollars après sa condamnation en 2017 pour avoir escroqué des investisseurs dans un fonds spéculatif et avoir comploté pour escroquer des investisseurs dans un fabricant de médicaments.

Le plaignant PleasrDAO a déclaré que Shkreli a, depuis sa sortie de prison en mai 2022, dit à ses fans sur des flux en direct et sur la plate-forme de médias sociaux X qu'il conservait et avait partagé l'album, disant une fois : "Je le jouais sur YouTube l'autre soir, même si quelqu'un a payé 4 millions de dollars pour lui."

PleasrDAO a également déclaré que des milliers de personnes ont écouté l'album dimanche lors d'une retransmission en direct que Shkreli a appelée "soirée d'écoute officielle du Wu Tang".

Une telle activité viole l'ordonnance de confiscation, équivaut à un détournement de secrets commerciaux et "diminue considérablement et/ou détruit la valeur de l'album", selon la plainte déposée lundi soir au tribunal fédéral de Brooklyn.

PleasrDAO demande à Shkreli de détruire ses copies, de lui remettre les bénéfices tirés de la diffusion de la musique et de lui verser des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

La juge fédérale Pamela Chen a rendu mardi soir une ordonnance restrictive temporaire qui interdit à M. Shkreli de diffuser l'album, sous peine d'outrage au tribunal. Elle pourrait émettre une injonction dans le courant du mois.

Les avocats qui ont représenté M. Shkreli dans des affaires pénales et civiles ont refusé de faire des commentaires ou n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le plaignant expose "Shaolin" ce mois-ci au Museum of Old and New Art à Hobart, en Tasmanie.

Shkreli, 41 ans, est devenu célèbre et a gagné le surnom de "Pharma Bro" lorsque, en tant que directeur général de Turing Pharmaceuticals en 2015, il a augmenté le prix du Daraprim, un médicament antiparasitaire salvateur, de 17,50 $ à 750 $ le comprimé du jour au lendemain.

Il a bénéficié d'une libération anticipée de sa peine de sept ans d'emprisonnement, mais reste en liberté surveillée.

En janvier 2022, M. Shkreli a été exclu de l'industrie pharmaceutique et condamné à rembourser 64,6 millions de dollars pour des infractions à la législation antitrust liées au Daraprim. Une cour d'appel fédérale a confirmé l'interdiction et le remboursement en janvier.

L'affaire est PleasrDAO v. Shkreli, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 24-04126. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Reportage complémentaire de Mike Scarcella ; Rédaction de Bill Berkrot et Aurora Ellis)