MasterControl reconnaît les réalisations de ses clients européens

BASINGSTOKE, Royaume-Uni, 21 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MasterControl , un fournisseur de solutions logicielles qui permettent aux entreprises des sciences de la vie et à d'autres sociétés réglementées de livrer plus tôt des produits qui changent la vie à davantage de personnes, a annoncé les lauréats des premiers European Masters of Excellence Awards. Ces prix, qui font partie de la Virtual Masters Conference 2021 de la société, récompensent les clients qui ont excellé en matière de qualité, de validation et d'innovation et constituent le début d'une tradition pour de nombreuses années à venir.



Le titre d'European Masters of Excellence Quality Champion 2021 revient à Anna Paulina Paul, directrice mondiale des projets de GxP QMS chez Grünenthal. Leader mondial de la gestion de la douleur, Grünenthal est déterminée à transformer l'avenir de la gestion de la douleur afin d'améliorer la vie des patients grâce à l'innovation. Mme Paul a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre d'une plateforme où les processus sont interconnectés et où les gens sont connectés afin de pouvoir facilement contrôler les performances de qualité. « La qualité est en fait une exigence fondamentale pour mener une activité responsable, et elle est également un élément essentiel pour établir et maintenir la confiance du public dans notre produit », a déclaré Mme Paul. « Elle est en fait adhérente à notre culture et a un impact sur le cycle de vie complet d'un produit. »

MasterControl a attribué le prix Innovation Excellence à Nox Medical pour son utilisation de logiciels de gestion de la qualité afin de fournir de nouvelles technologies de produits sur un marché concurrentiel. Nox Medical est une société de dispositifs médicaux qui fait progresser les diagnostics du sommeil par le biais de la simplification, ainsi que par une efficacité et un confort accrus pour tous les patients. Ingvar Hjalmarsson, directeur des produits de Nox Medical, a accepté le prix et a noté que l'innovation est essentielle à la compétitivité de son entreprise. « L'efficacité s'est améliorée, en particulier en ce qui concerne le reporting, l'audit, la surveillance et même l'exécution des opérations », a déclaré M. Hjalmarsson. « MasterControl a vraiment simplifié notre vie. »

No7 Beauty Company, une division de Walgreens Boots Alliance, a reçu le prix Validation Excellence , accepté par Stacey Harrison, responsable des validations, et Ben Parker, responsable du soutien des applications, tous deux de No7 Beauty Company, une division de Walgreens Boots Alliance. La société se concentre sur le développement de produits de la plus haute qualité pour répondre aux besoins de beauté individuels de chacun. La mise en œuvre de MasterControl leur a permis de fournir un système de gestion de la qualité unique et de se détourner de 12 systèmes régionaux distincts. « L'outil Validation Excellence Tool de MasterControl soutient une approche de la validation véritablement basée sur le risque », a déclaré Mme Harrison. « Nos efforts de validation internes ont été réduits de 80 % et nous avons l'assurance de pouvoir mener nos processus avec succès et en toute conformité. »

« Célébrer nos clients aux côtés de leurs pairs est une source d'inspiration pour notre industrie », a déclaré Jon Beckstrand, PDG de MasterControl. « Les European Masters of Excellence Awards sont un moyen de mettre en avant la manière dont nos clients adoptent la technologie pour apporter plus tôt des produits qui changent la vie à davantage de personnes. »

La cérémonie des European Masters of Excellence Awards s'est déroulée hier après-midi dans le cadre de la Masters Conference annuelle de la société, qui a lieu chaque mois de mai. L'événement de cette année est virtuel pour protéger les clients, les partenaires et les employés contre la COVID-19.

À propos de MasterControl

MasterControl Inc. est un fournisseur de premier plan de logiciels de qualité et de conformité basés sur le cloud pour les sciences de la vie et d'autres secteurs réglementés. Notre mission est la même que celle de nos clients : apporter plus tôt des produits qui changent la vie à plus de personnes. La MasterControl Platform aide les entreprises à numériser, automatiser et connecter les processus de qualité et de conformité à travers le cycle de vie du développement de produits réglementés. Plus de 1 000 entreprises dans le monde entier font confiance aux solutions de MasterControl pour atteindre des niveaux supérieurs d'excellence opérationnelle dans le développement de produits, les essais cliniques, les affaires réglementaires, la gestion de la qualité, la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et la surveillance post-commercialisation. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.mastercontrol.com .

Contacts auprès des médias :

Jenifer Hurst, Directrice sénior des relations publiques

MasterControl

jhurst@mastercontrol.com

+1-801-560-9608